Подросток ударил ученицу по голове в российском регионе
РЕН ТВ: Подросток ударил ученицу по голове в Аксае Ростовской области, она упала
В школе в Аксае Ростовской области подросток ударил ученицу по голове, после чего она упала.
Как пишет РЕН ТВ, школьник, подойдя к девочке, стоящей в дверном проёме, поднял руку и нанес удар в область головы. Затем она потеряла равновесие.
В региональном МВД сообщили, что по факту случившегося организовали проверку. Сейчас устанавливаются причины и все обстоятельства инцидента.
Ранее стало известно, что задержанный за изнасилование мигрант совершил попытку суицида в СИЗО Москвы. Его реанимировали и доставили к медикам. Других подробностей не приводилось.
Читайте также: