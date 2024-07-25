В Питере 75-летний педофил приставал к 12-летней девочке

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В Приозерском районе Ленинградской области 75-летний мужчина приставал к 12-летней девочке. Об этом в полицию сообщила её мать.
ЧП случилось в СНТ «Громовец». По информации Piter.TV, ссылаясь на данные полиции, малознакомый мужчина приставал к несовершеннолетней. На 75-летнего пенсионера указала мать пострадавшей.
Ранее в насилии над 8-летней внучкой заподозрили жителя Курортного района Санкт-Петербурга. Когда мать ребёнка обратилась в полицию за помощью, медики обнаружили на теле девочки свежие ушибы и старые травмы.
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«Сначала в полицию обратился отец ребёнка. Он заявил, что инцидент произошёл у дома №6 по 3-й линии СНТ. Затем заявление написала мать девочки. Правоохранительные органы проверяют информацию и выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в АиФ.
Ранее в насилии над 8-летней внучкой заподозрили жителя Курортного района Санкт-Петербурга. Когда мать ребёнка обратилась в полицию за помощью, медики обнаружили на теле девочки свежие ушибы и старые травмы.
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Мира Полтева