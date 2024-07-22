«Снятся кошмары»: Педофилы в Архангельске семь лет накачивали детей наркотиками и снимали порно

Фото: istock / juriskraulis
Жительница Архангельска Ксения Стребличенко боится, что снимавшие её в детском порно Ольга Гусарова и Вадим Двораковский могут навредить её семье после освобождения из тюрьмы.
В материале «Радио 1» расскажем историю девушки, которую в 11 лет мать и бабушка познакомили с семьей педофилов.
В Архангельске с 2009 по 2016 год существовало модельное агентство, на самом деле работавшее как порностудия. Следователи установили 11 пострадавших в возрасте от 4 до 17 лет. Организаторы получили свои сроки в сентябре 2019 года. Кроме них наказание понесли родственники несовершеннолетних — они, по информации следствия, приводили детей в студию и получали за это денежное вознаграждение.
В интервью блогеру Веронике Косаткиной потерпевшая Ксения рассказала, что Ольга Гусарова работала вместе с ее бабушкой в СИЗО в 90-х годах.
Фото: istock / tanawit sabprasan
Сами взрослые девочку не трогали. Вадим однажды сказал Ксении о заказе, в котором непосредственно он должен был вступить с ней в контакт. Тогда же Вадим заявил девушке, что он педофил и ранее занимался похожими съемками в Нижегородской области.
Отличился и отчим девочки. Однажды Ксения сделала селфи на фоне Вадима, рассматривающего ее снимок в обнаженном виде.
Фото: istock / Davizro
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В Архангельске с 2009 по 2016 год существовало модельное агентство, на самом деле работавшее как порностудия. Следователи установили 11 пострадавших в возрасте от 4 до 17 лет. Организаторы получили свои сроки в сентябре 2019 года. Кроме них наказание понесли родственники несовершеннолетних — они, по информации следствия, приводили детей в студию и получали за это денежное вознаграждение.
В интервью блогеру Веронике Косаткиной потерпевшая Ксения рассказала, что Ольга Гусарова работала вместе с ее бабушкой в СИЗО в 90-х годах.
«[Ольга] знала меня с маленького возраста. Мне, наверное, было еще лет пять. И моя бабушка сказала про эти съемки, типа хорошая знакомая предлагает. И потом уже моя мама, познакомившись с этой Ольгой, стали раскручивать эту тему. Она привела меня туда, когда мне было 11 лет», — поделилась девушка.Как отмечает жертва, мать доверяла семье Гусаровой и Двораковского, так как они были военнослужащими. Мама Ксении Юлия Краснова тоже несла военную службу.
«Чтобы заработать, надо раздеться»Модельный бизнес в то время был распространён, агентства для детей открывались в каждом городе.
«Тогда были везде эти модельные школы. Все ходили на подиуме, даже беззубые девочки семилетние. [Гусарова и Двораковский] были дружелюбные, классные, взрослые, для меня этого вполне было достаточно. А потом я пришла туда сама», — рассказывает Ксения.Она рассказала, что к съемкам без одежды пришли не сразу. Сначала были классические фотосессии в красивых костюмах. Все изменилось в день, когда девочке предложили работу.
«Они мне сказали: «Знаешь, чтобы заработать денег, нужно раздеться». Я сказала: «Ну ладно». Они говорят: «Только давай договоримся, что это будет наша с тобой тайна». Для меня тогда это казалось забавным. Для меня это было все в формате игры, я легко разделась. Как-то не было такого, что я суперстеснялась. Было некомфотно», — рассказала Ксения.Затем съемки становились все откровеннее, к ним присоединялись другие воспитанники «модельной школы». Ксения завила, что была в курсе, что эти материалы создавались не для российских потребителей.
Фото: istock / tanawit sabprasan
«С русскими не работают, потому что они неблагонадежны и неплатежеспособны. Они работали с зарубежными ребятами. У них был свой сайт, где размещались превью моих фото и видео», — рассказывает жертва растлителей.Ксения отметила, что ходила в модельную школу с целью общения. Несмотря на извращенный формат, взрослые проявляли к ней заботу. У девочки интересовались её переживаниями, отношениями с одноклассниками, иногда давали житейские советы.
«Старались быть более участливы, чем мои родители. Потому что это было выгоднее. Потому что я всегда к ним шла. Я ненавидела эту работу, если это можно назвать работой, но я шла туда, зная, что меня поддержат. При этом можно было курить, пить алкоголь и при этом нам давали наркотические препараты в моменте, когда происходили какие-то более жесткие съемки», — заявила девушка.
Не было слова «нет»Уже через время девочке начали угрожать, когда она захотела остановить участие в съемках. Гусарова пригрозила распространить видео и фото среди одноклассников Ксении.
Сами взрослые девочку не трогали. Вадим однажды сказал Ксении о заказе, в котором непосредственно он должен был вступить с ней в контакт. Тогда же Вадим заявил девушке, что он педофил и ранее занимался похожими съемками в Нижегородской области.
«Ну надо так надо. У меня же не было слова «нет». Он сказал, что надо положить на лицо подушку. Для меня это было такое… Это было насилие. Было ощущение, что я к нему как к отцу относилась. С 11 лет мы столько времени проводили вместе. Он меня положил на кровать. Он сказал: “Я так не могу”. Я встала, оделась и сразу ушла. До этого он никогда меня не трогал. Раздеться — да, но всегда на расстоянии», — вспоминает потерпевшая.
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Продажа девственностиСемья не особо интересовалась «модельной» жизнью подростка. Сегодня пострадавшая заявляет, что не уверена по поводу причастности матери в съемках. Ксения поделилась, что Ольга и Вадим предлагали ей продать свою девственность иностранцу.
«Она сказала: да че там, ерунда какая-то. Для нее это все была фантазия», — вспоминает жертва.Разбирательство по делу началось лишь к концу «десятых», когда снимки маленькой Ксении и других несовершеннолетних, посещавших модельное агентство, появились в открытом доступе в интернете, однажды Ксении их прислала знакомая. Тогда уже 19-летняя россиянка решилась рассказать обо всем матери, однако та посмотрела фото и больше не поднимала эту тему.
Отличился и отчим девочки. Однажды Ксения сделала селфи на фоне Вадима, рассматривающего ее снимок в обнаженном виде.
«Отчим сказал: «Это не ты. Да у тебя [груди] нет». Я сначала подумала, может, реально непонятно, что это я. А сейчас я понимаю, что там, блин, реально все видно», — посетовала потерпевшая.
Фото: istock / Davizro
Допрос с шуткамиПозже девушку вызвали в отдел, где долго допрашивали, сопровождая странными шутками интимного характера.
«Мне было 19 лет. Мне позвонил следователь и сказал, что меня заберут на допрос. Очень долго допрашивали. Причем не допрашивали жестко, но и не было сочувствия. Было много подколов», — рассказывает Ксения.Сейчас россиянка утверждает, что ей очень жаль свою мать, которой дали срок больше, чем самим педофилам. Женщина проведёт в колонии 13 лет, отбывая срок в одной колонии с Ольгой Гусаровой.
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Ночные кошмары и страх местиВ настоящее время Ксения испытывает страх, ведь обидчики могут навредить ей и её детям — шестилетнему мальчику и годовалой дочери. Как отмечает девушка, ей до сих пор снятся кошмары.
«Когда освободилась Ольга из тюрьмы (и Вадим в этом году освобождается), я боялась, что она что-то сделает мне или моим детям. Потому что она угрожала моей матери в тюрьме, что она выйдет и что-нибудь сделает мне и моим детям. Мне все что угодно влезло в голову. Она живет рядом с моим домом. Я боялась, что что-то будет, но я ее не видела с прошлого года ни разу. <...> Мне, конечно, снятся кошмары, как похищают моих детей. Но я уже к ним спокойнее отношусь. Приснился — ну ладно. Живем дальше», — призналась жертва насилия.Девушка сожалеет, что не обратилась в полицию сама
«Мне стыдно из-за того, что я не говорила об этом. Стыдно из-за судьбы других детей. Особенно, когда у меня дети появились. Я сейчас смотрю на своего шестилетку и понимаю, что там младше дети были. И думаю — какой ужас», — отмечает пострадавшая.
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Алина Юрчак