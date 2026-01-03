11 пособников телефонных мошенников задержали под Воронежем за обман на 23 млн

03 января 2026, 21:44

Фото: istockphoto/blinow61

В Воронежской области задержали 11 человек, которых подозревают в пособничестве телефонным мошенникам, похитившим у граждан более 23 млн рублей. Об этом 3 января сообщила в своём телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.