11 пособников телефонных мошенников задержали под Воронежем за обман на 23 млн
В Воронежской области задержали 11 человек, которых подозревают в пособничестве телефонным мошенникам, похитившим у граждан более 23 млн рублей. Об этом 3 января сообщила в своём телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
По её словам, во время обысков в офисах в Воронеже, которыми пользовались участники группы, полицейские изъяли сим-боксы, GSM‑шлюзы, мобильные телефоны, ноутбуки, сим‑карты и другие предметы, представляющие доказательственный интерес.
Как уточнила Волк, схема работала с сентября 2024 года. Задержанные обеспечивали функционирование оборудования, позволяющего подменять иностранные номера на российские. После этого злоумышленники, выдавая себя за сотрудников государственных структур, звонили людям и убеждали переводить деньги на «безопасные счета».
Предварительно установили, что фигуранты могут быть причастными как минимум к восьми эпизодам мошенничества на сумму свыше 23 млн рублей. Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
