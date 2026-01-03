ДТП в Челябинской области унесло жизнь мужчины и ребенка

03 января 2026, 21:35

Фото: istockphoto/z1b

Мужчина и ребёнок погибли, ещё три человека, в том числе младенец, получили травмы в аварии на 1 622‑м километре трассы М‑5 «Урал» в районе Усть‑Катава Челябинской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.