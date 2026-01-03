ДТП в Челябинской области унесло жизнь мужчины и ребенка
Мужчина и ребёнок погибли, ещё три человека, в том числе младенец, получили травмы в аварии на 1 622‑м километре трассы М‑5 «Урал» в районе Усть‑Катава Челябинской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, на месте ДТП скончались водитель Renault и его несовершеннолетний пассажир — мальчик 2012 года рождения. В больницу доставили пассажирку иномарки, женщину 1987 г. р., и ещё одного ребёнка 2024 г. р., находившегося в детском удерживающем устройстве, а также пассажира Geely — мужчину 1982 г. р.
Ранее в Госавтоинспекции уточняли, что Renault Logan, по предварительной версии, занесло, после чего автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Geely Monjaro.
Сообщается, что в момент удара все участники были пристёгнутыми ремнями безопасности. Движение на участке дороги, которое временно полностью перекрывали, уже восстановили. Сейчас проводятся проверки и следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
