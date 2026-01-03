Пожар в частном доме в Подмосковье: есть погибшие

03 января 2026, 20:29

РЕН ТВ: при пожаре в частном доме под Москвой погибли 2 детей и взрослый

Фото: istockphoto/Bilanol

Двое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье. Об этом 3 января сообщил источник телеканала РЕН ТВ.