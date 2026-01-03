Пожар в частном доме в Подмосковье: есть погибшие
РЕН ТВ: при пожаре в частном доме под Москвой погибли 2 детей и взрослый
Двое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье. Об этом 3 января сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
По его данным, возгорание произошло около 6:00 мск в деревне Кутьино городского округа Подольск. Огонь охватил частный дом на площади примерно 200 квадратов. Ликвидировать пожар удалось к 8:00.
Как уточнил собеседник, в 12:15 на месте обнаружили останки одного погибшего, позднее нашли еще двоих.
Личности жертв установили. Погиб мужчина 1960 года рождения и двое детей — девяти и семи лет.
