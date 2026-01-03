Петербурженка терроризирует свою двухлетнюю дочь
Петербуржцы пожаловались на соседку, которая, по их словам, регулярно срывается на двухлетнюю дочь.
По данным 78.ru, она выводит девочку босиком в парадную и кричит на неё. Информацию журналистам сообщил житель дома, попросивший не раскрывать его имя. Утверждается, что подобное продолжается уже давно.
По словам мужчины, на людях женщина ведёт себя спокойно, а проблемы проявляются только дома. Он также отметил, что у неё «несвязная речь» и ей «что‑то мерещится».
Сосед добавил, что материалы о происходящем уже направили уполномоченному по правам ребёнка. Он подчеркнул, что жильцы хотят помочь и матери, и ребёнку, поскольку в первую очередь переживают за девочку, и считают, что речь может идти о психическом расстройстве.
По информации источника, ситуация продолжается около двух лет в доме на улице Маршала Тухачевского. В ГУ МВД сообщили, что узнали о конфликте при мониторинге интернета.
В 0:03 в полицию Красногвардейского района поступил звонок от мужчины, проживающего по этому адресу, о конфликтной ситуации с соседкой. Прибывшим сотрудникам он заявил, что конфликт исчерпали, и от подачи заявления отказался.
