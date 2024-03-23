Дептранс: в московском метро проходят усиленные досмотры пассажиров

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В московском метро проходят усиленные досмотры пассажиров. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
В ведомстве отметили, что основным приоритетом является безопасность пассажиров, персонала и инфраструктуры. Примечательно, что ведомственная охрана правительства Москвы сразу же организовала все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Ранее сообщалось, что спасатели МЧС круглосуточно работают на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Екатерина Коршунова