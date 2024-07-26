«112»: число погибших при взрыве баллона в многоэтажке Ульяновска выросло до 3

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Число погибших при взрыве газового баллона в многоэтажке Ульяновска возросло до 3 человек. Об этом сообщает тг-канал «112». Оборудование рвануло на третьем этаже, говорится в сообщении.
Ульяновское главное управление МЧС сообщило, что спасатели тушат пожар в трех квартирах многоквартирного дома, большинство жильцов из здания эвакуировали.
Глава Ульяновской области также добавил, что пункт временного размещения для эвакуированных жильцов организовали в местной гостинице «Волга». Соцработники на данный момент выясняют у пострадавших, какая помощь им нужна.
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«По ЧП на улице Корунковой. <…> С пострадавшими сейчас работают специалисты «скорой», — написал губернатор региона Алексей Русских.
Глава Ульяновской области также добавил, что пункт временного размещения для эвакуированных жильцов организовали в местной гостинице «Волга». Соцработники на данный момент выясняют у пострадавших, какая помощь им нужна.
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Данил Пономарев