На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу

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Дамбу после ливней прорвало на Киалимском водохранилище под Челябинском. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.
«Жителям поселков Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево рекомендовано быть готовыми к эвакуации. Собрать вещи первой необходимости и документы», — сообщили там.
На месте происшествия работают спасатели и коммунальщики, последствия случившегося сейчас ликвидируют. Уточняется, что возможно отключение водоснабжения, поэтому гражданам рекомендуют запасаться водой.
Ранее сообщалось о ликвидации возгорания в Раменском, где на площади в 150 квадратов горели микроавтобус и сарай. Информации о пострадавших в результате горения не было.
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