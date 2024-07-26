В Ульяновске горит многоэтажка

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В Ульяновске горит многоэтажный дом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Уточняется, что возгорание произошло на третьем этаже здания по улице Корункова. В подъезде сильный дым, все жильцы эвакуированы.
Как сообщалось ранее, при тушении пожара в Архангельске погиб руководитель службы МЧС по пожаротушению Дмитрий Охрименко. Уточнялось, что горение было на судне «Григорий Михеев».
Охрименко отдал пожарной охране более трех десятков лет. Глава ведомства Александр Куренков выразил соболезнования родственникам и близким Охрименко, охарактеризовав погибшего честным и ответственным человеком, выполнявшим боевые задачи во имя простых людей.
На судне «Григорий Михеев» присутствовало больше 20 человек, одного госпитализировали. Конкретные обстоятельства гибели Охрименко не сообщаются.
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Охрименко отдал пожарной охране более трех десятков лет. Глава ведомства Александр Куренков выразил соболезнования родственникам и близким Охрименко, охарактеризовав погибшего честным и ответственным человеком, выполнявшим боевые задачи во имя простых людей.
На судне «Григорий Михеев» присутствовало больше 20 человек, одного госпитализировали. Конкретные обстоятельства гибели Охрименко не сообщаются.
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Никита Кротов