112: Два человека погибли при падении дельтаплана в посёлке Мирный

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Два человека погибли при падении дельтаплана на Ставрополье, об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
По информации СМИ, дельтаплан потерпел крушение около посёлка Мирный на Ставрополье.
В настоящий момент известно о двух погибших, на месте происшествия работают экстренные службы.
Других подробностей произошедшего пока не приводится.
Напомним, крупнейшей авиакатастрофой в России за последний год стало падения самолёта предпринимателя Евгения Пригожина в Тверской области. Все 10 человек, находившихся на борту, включая самого бизнесмена, погибли. Расследование катастрофы продолжается.
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В настоящий момент известно о двух погибших, на месте происшествия работают экстренные службы.
Напомним, крупнейшей авиакатастрофой в России за последний год стало падения самолёта предпринимателя Евгения Пригожина в Тверской области. Все 10 человек, находившихся на борту, включая самого бизнесмена, погибли. Расследование катастрофы продолжается.
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Евгения Парфентьева