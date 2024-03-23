«Это наш гражданский долг»: Двое парней рассказали, как пришли на помощь людям в «Крокусе»

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Двое молодых людей сорвались из кафе в районе Строгино спасать людей в «Крокусе», когда прочитали о трагедии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Юрий вместе с другом находился в кафе в районе Строгино около 20:00 часов вечера, когда стали появляться новости о стрельбе в «Крокусе». Молодые люди решили помочь людям и поехали к месту трагедии.
По данным источника, около «Крокуса» они увидели бегущих людей без верхней одежды. К ребятам в машину села семейная пара, которая находилась в эпицентре событий, и девушка — она успела покинуть зал, когда послышались звуки выстрелов.
У всех троих было шоковое состояние. Юра и его друг отвезли их до ближайшего метро и вернулись обратно, чтобы помочь остальным.
Ранее сообщалось, что один из зрителей концерта в «Крокус Сити Холле» помог спастись десяткам человек, обезвредив террориста. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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По данным источника, около «Крокуса» они увидели бегущих людей без верхней одежды. К ребятам в машину села семейная пара, которая находилась в эпицентре событий, и девушка — она успела покинуть зал, когда послышались звуки выстрелов.
Ранее сообщалось, что один из зрителей концерта в «Крокус Сити Холле» помог спастись десяткам человек, обезвредив террориста. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Екатерина Коршунова