Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта

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Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии доложили российскому лидеру Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.
Отмечается, что доклады главе государства представили директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава СК РФ Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путину в первые минуты было доложено о теракте.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
Ранее сообщалось, что один из зрителей концерта в «Крокус Сити Холле» помог спастись десяткам человек, обезвредив террориста. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Екатерина Коршунова