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Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта

23 марта 2024, 08:15
Фото: iStock/???? ??????

Фото: iStock/???? ??????

Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии доложили российскому лидеру Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.
Отмечается, что доклады главе государства представили директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава СК РФ Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путину в первые минуты было доложено о теракте.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».


Ранее сообщалось, что один из зрителей концерта в «Крокус Сити Холле» помог спастись десяткам человек, обезвредив террориста. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Минздрав Подмосковья: трое детей погибли при теракте в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 09:06

Фото: iStock/eranicle

Трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Минздрав Подмосковья.
Отмечается, что общее число погибших возросло до 82 человек. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, список погибших во время теракта, которых смогли опознать, будет доступен в 10:00 мск.

Ранее сообщалось, что автомобиль, похожий на машину террористов из «Крокус Сити Холла», задержали в Брянской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#ск рф
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«112»: количество погибших при атаке на Крокус Сити Холл возросло до 82 человек
23 марта 2024, 09:00

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что три человека из общего количества погибших — дети. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что список погибших во время теракта в «Крокусе», которых смогли идентифицировать, будет опубликован в 10:00 (мск).

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#погибший
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Появились кадры последствий теракта в «Крокус Сити Холл»
23 марта 2024, 08:47

Фото: Пресс-служба Московской области

В сети появились кадры последствий теракта в концертной зале «Крокус Сити Холл», их публикует пресс-служба Московской области.
Напомним, около 20:00 22 марта стало известно о стрельбе в концертном зале «Крокус сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске.
Фото: Пресс-служба Московской области
Позже очевидцы увидели поднимающийся над крышей комплекса дым, разгорелся сильный пожар.

Выяснилось, что в «Крокус» ворвалась группа террористов, которые начали в упор расстреливать людей, а затем устроили взрыв, спровоцировавший пожар.
Фото: Пресс-служба Московской области
По официальной информации, на данный момент известно о 60 погибших. Однако, как сообщил Telegram-канал 112, их число возросло до 82.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#подмосковье
#красногорск
#теракт
#террористы
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Автомобиль террористов из «Крокуса» задержали в Брянской области
Машину, похожую на авто террористов из «Крокуса», задержали в Брянской области
23 марта 2024, 08:33

Фото: iStock/igoriss

Автомобиль, похожий на машину террористов из «Крокус Сити Холла», задержали в Брянской области, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, в Брянской области был задержан автомобиль, подходящий по ориентировке. При этом, четверо человек, находившихся внутри, скрылись. Двоих удалось задержать.

Официальной информации о судьбе террористов, устроивших расстрел в подмосковном концертном зале, пока не поступало.

Напомним, вечером 22 марта люди с автоматами ворвались в «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начали в упор расстреливать гражданских. По предварительным данным, 60 человек погибли, более сотни получили ранения разной степени тяжести.

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#брянская область
#террористы
#подмосковье
#теракт
#автомобиль
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На НПЗ в Самарской области вспыхнул пожар
23 марта 2024, 08:08

Фото: iStock/Distortion Media

На нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области разгорелся пожар, кадры случившегося публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, пожар возгорание произошло на НПЗ, который расположен неподалёку от города Новокуйбышевск в Самарской области.

Как сообщают очевидцы случившегося, сперва был слышен звук мотора, затем — взрыв, а 30 минут спустя люди увидели столб пламени, поднявшийся над заводом.

Как позже сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, два нефтеперерабатывающих завода в регионе атаковали беспилотные летательные аппараты. При этом, атака на один НПЗ была отражена, на втором же произошло возгорание.

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#нпз
#самарская область
#беспилотник
#пожар
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Baza: зритель «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста и спас десятки людей
23 марта 2024, 08:05

Фото: iStock/globalmoments

Один из зрителей концерта в «Крокус Сити Холле» помог спастись десяткам человек, обезвредив террориста, передает Telegram-канал Baza.
По информации 61-летней Елены, которая эвакуировалась из здания вместе с дочерью и знакомым, они находились в бельэтаже в момент, когда стали раздаваться звуки выстрелов. Она рассказала, что сначала все подумали, что это фейерверк, но потом начали спасаться.

Многие побежали к сцене, так как в том направлении находился запасной выход. Проход заблокировал один из террористов, который расстреливал всех, кто бежал к этому выходу.

Обезвредить его смог один из зрителей. Мужчина прыгнул на террориста, отнял у него автомат, повалил на пол и начал бить преступника прикладом. Благодаря мужчине несколько десятков человек смогли спастись. Однако сама Елена не знает, остался ли жив герой или нет.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#уголовное фсб
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#теракт
#террористы
#нападение
#выстрел
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Во Вьетнаме задержан подозреваемый в тройном убийстве подмосковных пенсионерок
23 марта 2024, 06:28

Фото: iStock/Simoncountry

Экс-сотрудник УГИБДД Московской области Михаил Борзых, которого подозревают в жестоком тройном убийстве подмосковных пенсионерок, задержан во Вьетнаме по запросу российского бюро Интерпола. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Хошимине, в ближайшее время мужчину доставят в Москву.
Утром 8 февраля Тверской районный суд города Москвы заочно арестовал Михаила по подозрению в убийстве двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия. По данным СМИ, второй подозреваемый задержан, но его личность скрывается.

Напомним, что 7 февраля в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа были застрелены Светлана Филанович, 65-летняя владелица завода «ТИАЛ» с чистой прибылью в 66 миллионов, и две её подруги. Убийца сделал 8 выстрелов в женщину и по 3 в каждую из гостий.

Следствие выявило, что были украдены: 200 тысяч рублей наличкой, несколько миллионов с карточки жертвы, драгоценности, телефон, Mercedes GLS-класса и собака.

Цель убийства трёх пенсионерок неизвестна, но есть несколько вариантов:

Первый, Михаил Борзых взял деньги в долг на покупку импортного мотоцикла, но не смог вернуть. Байк пенсионерки забрали. Подозреваемый решил отомстить.
Второй, Михаил взял крупную сумму на покупку участка и в залог оставил «железного коня». Позже не захотел возвращать долг. Очевидцы подтверждают, что в гараже пенсионерок находился мотоцикл подозреваемого.
Третий вариант, убийство ради денег. Каждая из трёх жертв имела бизнес. Светлане Филанович принадлежал 51% процент завода «ТИАЛ», выпускающий полимерную продукцию. Предприятие сотрудничало с «Газпромом», «Роснефтью», «Лукойлом» и не только. Чистая прибыль за 2022 год составила 66 миллионов рублей. Также жертва была соучредителем типографической фирмы «Принт инвест» и имела часть в компаниях «Сигно групп» и «Комплект-сервис». Гендиректором последнего бизнеса была погибшая подруга Татьяна Казыльская. Ещё Светлана развивала пивоваренную компанию в Геленджике, на её подругу, Ирину Хант, было записано предприятие ООО «ГПК» по продаже алкоголя в ресторане на Чёрном море.

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#наро-фоминск
#убийство
#пенсионеры
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Открытое горение сохраняется в «Крокусе» после теракта
РИА Новости: Открытое горение сохраняется после теракта в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 05:52

После теракта в здании «Крокус Сити Холла» продолжается открытое горение, сообщает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
Журналисты сообщили, что пламя от горящего торгового центра было видно из окон и балконов близлежащих жилых домов. Из здания также идет черный дым.

Ранее сообщалось о локализации пожара.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#пожарные
#россия
#московская область
#красногорск
#теракт
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Губернатор Богомаз сообщил о двух сбитых над Брянской областью дронах ВСУ
23 марта 2024, 05:52

Фото: iStock/dk_photos

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что всего за один час утром 23 марта над Брянской областью были ликвидированы два БПЛА Вооружённых сил Украины — один в Почепском и один в Выгоничском районе региона. Ни в том, ни в другом случае, как пишут со слов губернатора СМИ, жертв и разрушений нет.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, ранее в пятницу, 22 марта российское Министерство обороны сообщило об уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа — одного над Белгородской областью и двух над Воронежской, а также о ликвидации над все той же Белгородчиной сразу 17-ти снарядов РСЗО Vampire. Также в результате падения дрона загорелась одна из колонн Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода (YGP) в Самарской области.

А, например, за 10 дней до нынешнего, т.е. 13 марта 2024 года, системы противовоздушной обороны России сбили над территорией нашей страны 68 украинских беспилотников только за ночь и утро. 35 беспилотников были сбиты в Воронежской области, 12 – в Белгородской. По восемь дронов уничтожены в Брянской и Курской областях и по одному — в Ленинградской и Рязанской областях. Все БПЛА были перехвачены и уничтожены ракетными системами противовоздушной обороны либо обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

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#минобороны рф
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