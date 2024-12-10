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Рабочие сожгли машину начальника в Москве за невыплату зарплаты

Рабочие сожгли машину начальника на Базовской улице в Москве из-за зарплаты
Фото: istockphoto/GummyBone

Фото: istockphoto/GummyBone

Автомобиль начальника за невыплату зарплаты сожгли рабочие в Москве, передает Telegram-канал «112». Уточняется, что инцидент произошел накануне на Базовской улице. Китайский кроссовер полыхнул незадолго до полуночи.
Авторы публикации отметили, что один из злоумышленников, работавший бригадиром, задавал руководству вопросы в стиле: «Когда, наконец, зарплата» и «Где деньги?».

После очередной просьбы подождать пару недель, мужчина и его коллеги облили горючим иномарку компании-подрядчика, которая принимает участие в программе реновации. В частности, речь идет о сносе старых зданий.



Известно, что стоимость автомобиля составляет 1,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

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#новости
#зарплаты
#рабочие
#полиция
Под Костромой задержали бандитов Таганской ОПГ, которые скрывались более 20 лет
Два члена Таганской ОПГ Панасенко и Архипов задержаны в Костромской области
10 декабря 2024, 18:53

Фото: iStock/Yingko

В Костромской области 10 декабря задержали двоих членов Таганской ОПГ Владимира Панасенко (Француз) и Дениса Архипова (Хипа). Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что их задержали за участие в нескольких убийствах. Много лет преступники были вне подозрений, однако накануне их давние подельники раскрыли правду.




Согласно информации канала, в 2000 году они убили участника своей же бригады Андрея Миронова, а спустя три года расправились с несколькими конкурентами в Люберцах.

Напомним, банда «Таганские» была создана в начале 90-х Игорем Жирноклеевым, Александром Грабером, который умер в 1994 году, и Игорем Шиловым, скончавшимся в 1999 году.

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#фсб
#преступники
#убийство
#тюрьма
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Бездомного миллиардера задержали в Москве
В Москве задержали бездомного миллиардера Вячеслава Чикалина
10 декабря 2024, 18:04

Фото: istockphoto/???? ??????

Миллиардера и экс-вице-президента «Евразбанка» Вячеслава Чикалина задержали в столице при проверке документов, пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.
«Вячеслав Чикалин задержан на станции метро «Теплый стан» в Москве при проверке документов. Он находился в розыске, его данные были в базе распознания лиц, что и позволило установить личность мужчины», — сказано в материале.
В отношении Чикалина ведется сразу несколько уголовных дел, по одному из которых его приговорили к лишению свободы. По словам источника ТАСС, мужчина заявил полицейским, что он — бездомный.

«В настоящее время Чикалин подписал контракт и является участником СВО. В Москве отбывал отпуск», — подытожил источник журналистов.
Перед этим сообщалось, в чем подозревают школьницу из Москвы, инцидент уже набирает обороты. Подробности в материале «Радио 1».

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#мир
#россия
#москва
#задержание
#полиция
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«Не должен быть ждулей»: Парень бросившей младенца в туалете турецкого аэропорта Кати из Подмосковья расстался с ней
10 декабря 2024, 17:53

Екатерина Бурнаскина (Фото: соцсети)

В октябре 18-летняя россиянка Екатерина Бурнаскина тайно родила в туалете ребенка и бросила его в унитаз аэропорта Антальи. Младенца тогда удалось спасти благодаря уборщице. Преступницу задержали при попытке покинуть Турцию вместе с 47-летней матерью Еленой.
Недавно выяснилось, что молодой человек преступницы, Андрей, решил не ждать девушку из тюрьмы. Парень заявил, что такие поступки нельзя простить. Почему он передумал и что теперь будет с новорожденной — в материале «Радио 1».

«Не должен быть ждулей»


Сначала Андрей думал о прощении и даже заявил, что готов принять Катю обратно при одном условии — ему не придётся воспитывать чужого ребёнка. За прошедшие 2 месяца мужчина передумал и решил порвать с Екатериной.

Он поделился, что 2 недели испытывал сильный стресс — не ел, не спал. Все это время друзья и родственники давили на него, не понимая, зачем ему нужна обманщица и преступница.

Фото: istock / kieferpix

«Друзья говорили, что я не должен быть ждулей. В какой-то момент я понял, что надо себя отпускать от этой ситуации потихоньку. Я всё обдумал и принял решение закончить эти отношения и больше не ждать Катю из турецкой тюрьмы. Понимая, что она вообще сделала, и ждать её — это вот бессмысленно просто», — пояснил Андрей в разговоре с ИА «Регнум».
После молодой человек оборвал все связи с семьей девушки, ее друзьями и знакомыми. Парень понял, что нужно оставить эту историю в прошлом и жить дальше.

Незаметная беременность


До этого парень признавался, что не в курсе, кто является отцом ребёнка, а с Катей они встречались всего 6 месяцев. О факте беременности Бурнаскиной Андрею стало известно из прессы.

Он отметил, что советовал Екатерине обратиться к врачу из-за беспокоившего его состояния здоровья девушки. Кроме тошноты, парень знал об отсутствии у нее менструаций с февраля, но на все вопросы молодого человека она говорила, что это обычная изжога.

В разговоре с правоохранителями россиянка также утверждала, что не знала о своем положении. По одной из версий, у Екатерины всегда был лишний вес, поэтому беременность она, как и ее мать, могли попросту не заметить.

Адвокат Бурнашкиной сообщала, что девушка будет отвечать по турецким законам. Защита утверждает, что экстрадиция гражданки РФ не обсуждалась.

Что будет с ребенком?


Андрей также рассказал, что сведений о Екатерине и ее дочери нет. Общаясь с семьей девушки, он выяснил, что малышку хочет удочерить отец Кати, став её опекуном.

Фото: istock / globalmoments

Со слов бывшего бойфренда, это можно будет сделать после очередного заседания суда, которое состоится в конце декабря. Помимо родственников Екатерины, права на ребенка может заявить и отец. Вот только кто именно папа — до сих пор неизвестно.

В пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой уведомили, что недавно малышке оформили российское гражданство. В ведомстве добавили, что российские дипломаты сообщили властям Турции о намеренеии забрать девочку в Россию.

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В Пулково загорелся двигатель у Superjet 100
В аэропорту Пулково воспламенился двигатель у Superjet 100
10 декабря 2024, 17:06

Фото: iStock/Dushlik

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково у самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» загорелся двигатель.
По данным Telegram-канала «Авиаторщина», инцидент произошёл несколько дней назад. Лайнер, на борту которого находились 85 пассажиров, должен был совершить рейс из Северной столицы в Нижний Новгород.

После посадки пассажиров и закрытия дверей пилоты приступили к включению двигателей. Во время запуска в одном из них произошло возгорание керосина, после чего процесс был прерван.

Самолёт отстранили от полётов, а пассажиров высадили в терминал. Позже они вылетели в пункт назначения на резервном судне.

В настоящее время проводятся технические работы.

В ноябре в аэропорту Антальи (Турция) загорелся cамолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс из Сочи. Авиалайнер загорелся после жёсткой посадки, вызванной сдвигом ветра. Приземление происходило в сложных погодных условиях.

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#санкт-петербург
#самолёты
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Майора ФСБ судят за жестокое изнасилование жены: сослуживцы уверены, что его оклеветали за 20 млн
10 декабря 2024, 16:36

Фото: istock / ronstik

Военному офицеру и майору ФСБ в отставке, 37-летнему Ивану Ш., предъявлены обвинения в извращенном надругательстве над собственной женой.
Накануне он должен был продвинуться по карьерной лестнице и занять должность начальника отделения контрразведки ФСБ Центрального военного округа, но уже 6 месяцев подозреваемый находится в изоляторе. Подробности дела — в материале «Радио 1».

Обвинения в изнасиловании

Иван Ш. родился в Ульяновске. Людмила военнообязанная, трудится в военной части в Самарской области. В браке они были несколько лет, у них есть 6-летний сын и 3-летняя малышка, сообщает «КП-Самара».

В 2023 году Ивана задержали по подозрению в изнасиловании супруги. После этого карьера пошла под откос, женщина подала на развод. Офицера отправили в СИЗО. В ближайшее время экс-военному огласят приговор.

Ивана обвиняют по нескольким статьям: в похищении супруги, ее удержании с применением насилия, в издевательствах, избиении и двух изнасилованиях.

Родственники и друзья майора не верят, что он мог сделать такое. Один из его сослуживцев уверен, что товарища подставили.

Причем тут родственник жены?

Со слов Ивана, в 2020 году родственник Людмилы решил стать фермером. Чтобы реализовать задуманное, нужен был кредит на покупку техники, но его не одобряли. Отмечается, что на тот момент в семье офицера все было хорошо.

Мужчина попросил у него денег в долг под 2,5% с официальным заключением договора. Иван отдал все накопления родственнику супруги, а также попросил помочь своих друзей.

«Лично я взял кредит на 3 миллиона рублей. В общей сложности Ивану удалось собрать 20 миллионов», — рассказал сослуживец Ивана, Андрей.
Фото: istock / Elena Chelysheva

Сначала все шло гладко, но в 2022 году дело начало прогорать — предприниматель стал задерживаться с оплатой долга и пропадал на несколько месяцев. Тогда уже друзья начали спрашивать Ивана про деньги.

«Дожимаем. Его надо спровоцировать»

К концу 2022 году Людмила неожиданно заявила о желании расторгнуть брак. Детей женщина оставила Ивану и отправилась к родителям. Майор намеревался оставить детей у себя, но суд встал на сторону матери.

«Летом 2023 года она сама позвонила Ивану и предложила встретиться и поговорить. Он тогда был во второй командировке на СВО, но, как вернулся, сразу поехал в Рощинский, а не к родителям в Ульяновск», — рассказывает товарищ подозреваемого.
Тогда офицер забрал жену с работы, они вместе поехали домой. Людмила призналась, что была неверна и показала видео с незнакомцем. Иван дал женщине пощечину, однако они все равно провели ночь вместе.

На следующий день Иван сказал другу, что они с женой помирились.

«Он еще сказал, что, когда Людмила показала ему свой телефон, он увидел смс-сообщение от родственника – того самого фермера, который написал: «Дожимаем. Его надо спровоцировать». Мы не поняли тогда о чем речь, а уже к обеду того же дня Ваню арестовали и увезли на допрос», — вспоминает сослуживец.

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Оказалось, Людмила написала заявление об изнасиловании в извращенной форме. Как заявляла женщина, супруг силой увез ее с работы, принуждал пить одеколон и жидкое мыло. Однако друг обратил внимание, что веских доказательств сказанному не было. Невзирая на это, следователи все-таки возбудили уголовное дело. Ивана отпустили под подписку о невыезде.

После произошедшего сын продолжал жить с Иваном, а дочка с Людмилой в Самаре. Однажды мальчик попросил сходить в госте к сестренке, да и сам Иван хотел вручить дочке новогодний подарок.

Далее, по версии следствия, офицер потребовал у воспитательницы детсада отдать ему девочку. Женщина была осведомлена о ситуации в семье и сразу сообщила матери, вследствие чего вспыхнул скандал.

Мужчина забрал сына и вернулся в Ульяновск, а Людмила тем временем написала еще одно заявление на мужа. Ивану заменили меру пресечения на заключение под стражу и он оказался в СИЗО.

Фото: istock / ???? ??????

В тот же день Людмила с дочкой и своей подругой отправились к родителям Ивана, чтобы силой забрать сына. Отмечается, что мальчик сопротивлялся и пытался вырваться.

Все из-за долгов?

В гражданском суде в качестве представителя Ивана выступал его сослуживец Андрей. Благодаря приложенным усилиям, удалось взыскать часть долга в размере 10 млн рублей с родственника Людмилы. Товарищ офицера уверен, что именно этот долг стал причиной негативного отношения к Ивану.

«Зачем нужно было заявлять по такой страшной статье? Потому что наше законодательство не предполагает тщательные проверки по статьям о сексуальной неприкосновенности. Если обвинили, то посадят. А если человек сидит, то и долг ему возвращать необязательно», — высказался он.
Судебный процесс продолжается, в скором времени должны пройти прения сторон.

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ФСБ пресекла деятельность прикрываемых СБУ мошеннических колл-центров — видео
10 декабря 2024, 14:58

Фото: istock / ronstik

ФСБ России показала кадры задержания участников международной мошеннической сети, которую прикрывала Служба безопасности Украины (СБУ). В релизе ведомства сказано, что злоумышленники действовали в интересах экс-министра обороны Грузии Давида Казерашвили, который сейчас в Лондоне.
«Потерпевшими от их противоправной деятельности стало порядка 100 000 человек, проживающих на территориях более 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали 1 млн. долларов в день», — пояснили в ФСБ.
Перед этим стало известно, что мошенники обращались к СБУ, чтобы «закрыть» вопрос со стороны журналистов из Швеции. Задержанный руководитель отделения на Украине Яков Кесельман уточнил, что речь шла о миллионе долларов.

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#мир
#россия
#фсб
#мошенники
#криминал
#уголовное дело
#сбу
#новости
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На Шерегеше спасли лыжника, который упал в расщелину и потерял сознание
10 декабря 2024, 14:29

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области спасли лыжника, который упал в расщелину и потерял сознание. Мужчину вытащил фрирайдер Данила Альшаков, заметивший торчащие из снега лыжи.
Как сообщает RT, пострадавший споткнулся, лыжи отстегнулись, и он ударился головой и улетел в яму.
«Это далеко от трассы, где мало людей. За день там проезжает 1-2 человека. Это уже был конец дня, закат, вокруг лес. Я увидел, что торчат лыжи, подъехал, а там человек. Он был без сознания», — рассказал фрирайдер в беседе с «Сiбдепо».
По словам спасителя, он занимается изготовлением спортивных варежек, и в знак благодарности пострадавший купил их сразу для всей семьи.
«Я его вытащил из этой ямы, привел в чувство... Места здесь отдаленные, по ним вообще редко кто ездит. Вместе с этим мужчиной спустились с горы, и он поехал в больницу. Вроде бы обошлось все небольшим сотрясением», — рассказал фрирайдер в беседе с RT.
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В торговле мефедроном в школе подозревают восьмиклассницу из Москвы
10 декабря 2024, 14:08

Фото: istockphoto/blinow61

Восьмиклассницу одной из московских школ подозревают в торговле мефедроном, передает Telegram-канал «Сапа». По информации авторов поста, 14-летняя ученица принесла на территорию учебного заведения порошок, передав его другой девочке. Руководство школы сообщило о произошедшем полицейским.
Содержимое изучили эксперты и выяснили, что в пакетике был практически грамм мефедрона. По мнению отца подозреваемой, ее оговорил директор. Мужчина уже написал заявление.

Перед этим стало известно, что в Москве погибли сотрудницы «Уральских авиалиний». Информация официально подтверждена авиакомпанией.

Уточнялось, что погибшие девушки 2004 и 2005 годов рождения. Представители «Уральских авиалиний» принесли их родным и близким соболезнования.

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В Махачкале произошел взрыв газа в жилом доме
Из дома в Махачкале, где взорвался газ, эвакуировали 40 человек
10 декабря 2024, 14:08

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Во вторник в Махачкале на улице Абубакарова произошел взрыв газа в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. По информации ГУ МЧС по Дагестану, в результате инцидента сорок человек были эвакуированы из здания для обеспечения их безопасности. Об этом пишет РИА Новости.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и сотрудники экстренных служб, которые провели необходимые меры по ликвидации последствий взрыва. В данный момент устанавливаются причины происшествия, а также проводится оценка ущерба. Пострадавших в результате взрыва не зафиксировано.

Ранее стало известно, что во Владивостоке произошел инцидент, в результате которого 15-летняя девочка получила тяжелые травмы.

До этого в результате инцидента с загоревшимся смартфоном 9-месячный младенец получил ожоги. Сообщается, что отец укладывал сына спать, когда телефон, лежащий на кровати, внезапно начал искрить и загорелся.

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