Рабочие сожгли машину начальника в Москве за невыплату зарплаты

Фото: istockphoto/GummyBone
Автомобиль начальника за невыплату зарплаты сожгли рабочие в Москве, передает Telegram-канал «112». Уточняется, что инцидент произошел накануне на Базовской улице. Китайский кроссовер полыхнул незадолго до полуночи.
Авторы публикации отметили, что один из злоумышленников, работавший бригадиром, задавал руководству вопросы в стиле: «Когда, наконец, зарплата» и «Где деньги?».
После очередной просьбы подождать пару недель, мужчина и его коллеги облили горючим иномарку компании-подрядчика, которая принимает участие в программе реновации. В частности, речь идет о сносе старых зданий.
Известно, что стоимость автомобиля составляет 1,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
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После очередной просьбы подождать пару недель, мужчина и его коллеги облили горючим иномарку компании-подрядчика, которая принимает участие в программе реновации. В частности, речь идет о сносе старых зданий.
Известно, что стоимость автомобиля составляет 1,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
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Никита Кротов