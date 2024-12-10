В торговле мефедроном в школе подозревают восьмиклассницу из Москвы

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Восьмиклассницу одной из московских школ подозревают в торговле мефедроном, передает Telegram-канал «Сапа». По информации авторов поста, 14-летняя ученица принесла на территорию учебного заведения порошок, передав его другой девочке. Руководство школы сообщило о произошедшем полицейским.
Содержимое изучили эксперты и выяснили, что в пакетике был практически грамм мефедрона. По мнению отца подозреваемой, ее оговорил директор. Мужчина уже написал заявление.
Перед этим стало известно, что в Москве погибли сотрудницы «Уральских авиалиний». Информация официально подтверждена авиакомпанией.
Уточнялось, что погибшие девушки 2004 и 2005 годов рождения. Представители «Уральских авиалиний» принесли их родным и близким соболезнования.
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Перед этим стало известно, что в Москве погибли сотрудницы «Уральских авиалиний». Информация официально подтверждена авиакомпанией.
Уточнялось, что погибшие девушки 2004 и 2005 годов рождения. Представители «Уральских авиалиний» принесли их родным и близким соболезнования.
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Никита Кротов