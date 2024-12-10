Российского пилота застали за просмотром гонок за штурвалом самолета

Закон «О противодействии коррупции» обязывает всех госслужащих подавать сведения о доходах. Только вот не все чиновники живут по закону и иногда найденное у них имущество заставляет удивляться даже людей, привыкших к роскоши. Об интересных вещах, найденных силовиками при обысках известных российских коррупционеров, читайте в материале «Радио 1».