Российского пилота застали за просмотром гонок за штурвалом самолета

Фото: iStock/ViktorCap
Пилота российской авиакомпании застали за просмотром гонок за штурвалом самолета во время посадки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Снимок из кабины Airbus A320 появился в интернете: он был опубликовано в паблике, который посвящен «Формуле-1», c подписью Simply Airways («Просто Авиалинии»). Позже фото удалили, однако оно успел распространиться среди сотрудников отрасли.
Уточняется, что кадры сделали в кабине самолета S7, который выполнял рейс из Южно-Сахалинска в Новосибирск в понедельник, 2 декабря. За несколько часов до вылета воздушного судна как раз проходил Гран При «Формулы-1» в Катаре.
Согласно информации канала, один из подписчиков сообщества отправил снимок представителям авиакомпании и пожаловался на то, что пилот во время работы отвлекается. По факту произошедшего перевозчик начал проверку.
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Уточняется, что кадры сделали в кабине самолета S7, который выполнял рейс из Южно-Сахалинска в Новосибирск в понедельник, 2 декабря. За несколько часов до вылета воздушного судна как раз проходил Гран При «Формулы-1» в Катаре.
Согласно информации канала, один из подписчиков сообщества отправил снимок представителям авиакомпании и пожаловался на то, что пилот во время работы отвлекается. По факту произошедшего перевозчик начал проверку.
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Екатерина Коршунова