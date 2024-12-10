Бездомного миллиардера задержали в Москве

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Миллиардера и экс-вице-президента «Евразбанка» Вячеслава Чикалина задержали в столице при проверке документов, пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.
«Вячеслав Чикалин задержан на станции метро «Теплый стан» в Москве при проверке документов. Он находился в розыске, его данные были в базе распознания лиц, что и позволило установить личность мужчины», — сказано в материале.В отношении Чикалина ведется сразу несколько уголовных дел, по одному из которых его приговорили к лишению свободы. По словам источника ТАСС, мужчина заявил полицейским, что он — бездомный.
«В настоящее время Чикалин подписал контракт и является участником СВО. В Москве отбывал отпуск», — подытожил источник журналистов.Перед этим сообщалось, в чем подозревают школьницу из Москвы, инцидент уже набирает обороты. Подробности в материале «Радио 1».
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