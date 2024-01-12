ГИБДД: Движение на тюменской трассе ограничено из-за гибели омича в ДТП

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На автодроге Тюмень — Омск произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, погиб мужчина, об этом сообщает УГИБДД по Тюменской области.
«У большегруза «КамАЗ», перевозящего зерно, оборвало прицеп, его выбросило на встречную полосу. Произошло столкновение прицепа с автомобилем Kia Sportage», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.
В результате столкновения погиб 35-летний житель Омска, управлявший легковым автомобилем.
Напомним, вчера стало известно, что в массовой аварии на трассе М-11 погибли основатель интернет-ресурса Eva.Ru Владимир Волошин, его жена и сын.
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