​112: В Подмосковье, предположительно, рухнул пассажирский самолет

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Оперативные службы проверяют информацию о падении пассажирского самолета в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, в оперативные службы поступило сообщение о падении, предположительно, лайнера «Сухой Суперджет-100». Это произошло в районе Коломны у села Пирочи в Подмосковье. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три члена экипажа. Официально данную информацию не подтверждали.
Выясняются все подробности.
Ранее сообщалось, что пассажиры российской авиакомпании Utair два часа провели в душном салоне самолёта перед взлётом. Такая ситуация возникла из-за неисправности воздушного судна, которая была выявлена перед самым вылетом рейса.
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Выясняются все подробности.
Ранее сообщалось, что пассажиры российской авиакомпании Utair два часа провели в душном салоне самолёта перед взлётом. Такая ситуация возникла из-за неисправности воздушного судна, которая была выявлена перед самым вылетом рейса.
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Элина Позднякова