В аэропорту Пулково эвакуировали пассажиров SSJ 100 из-за задымления двигателя

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В санкт-петербургском аэропорту Пулково произошло задымление двигателя самолета Sukhoi Superjet 100. Члены экипажа и пассажиры были эвакуированы. Об этом пишет Telegram-канал «Представитель Росавиации».
Сообщается, что двигатель самолета авиакомпании «Ямал» задымился на стоянке с выключенными двигателями. Производилась штатная высадка 87 пассажиров. Механик «сообщил о возгорании мотора». Открытого пламени не было. Однако наблюдалось задымление. Спасатели применили пенные средства тушения.
По версии северо-западной транспортной прокуратуры, задымление произошло не во время высадки пассажиров, а при движении самолета по взлетно-посадочной полосе. Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково топливозаправщик едва не врезался в самолет. Машина с топливом подрезала воздушное судно, когда самолет турецкой авиакомпании шел на взлет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По версии северо-западной транспортной прокуратуры, задымление произошло не во время высадки пассажиров, а при движении самолета по взлетно-посадочной полосе. Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково топливозаправщик едва не врезался в самолет. Машина с топливом подрезала воздушное судно, когда самолет турецкой авиакомпании шел на взлет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова