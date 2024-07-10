112: При крушении легкомоторного самолета в Башкирии погибли три человека

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Три человека погибли, еще один пострадал в результате крушения легкомоторного самолета в Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Известно, что прогулочный «Cessna-172» упал неподалеку от палаточного лагеря, рядом с поселком Камское Устье, а затем произошло возгорание. Сейчас выясняются причины трагедии. На месте работают оперативные службы.
В конце июня пассажирский лайнер выбросило на газон после приземления в Екатеринбурге. Сообщалось, что при происшествии пострадавших не было, а лайнер не был поврежден. Пассажиров успешно доставили в терминал и выдали багаж. Авиагавань тогда ограничила прием воздушных судов, на запасные аэродромы направились три рейса.
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Никита Кротов