Украинская ракета уничтожила целый подъезд жилого дома в Донецке

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Целый подъезд жилого дома оказался уничтоженным после попадания в него ракеты ВСУ, об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Как рассказали очевидцы атаки, сразу после попадания ракеты, в доме разгорелся пожар. Жильцы стали самостоятельно эвакуироваться из горящего здания.
Как ранее сообщал мэр города Алексей Кулемзин, в результате попадания в жилой дом вражеской ракеты пострадали шесть человек.
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«Сидел играл в компьютер, как шарахнуло - очутился на диване. «Прилет». Потом все начало гореть. Вода в ванной была, начал тушить, но бесполезно. Ну и все. Выскочил. Тапки мокрые, все мокрое», - прокомментировал ситуацию жилец атакованного дома Владимир.
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Евгения Парфентьева