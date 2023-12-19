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В Подмосковном Одинцово сбили украинский беспилотник. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — заявил Собянин.Ранее сообщалось, что в московских Аэропортах ввели план «Ковер». В аэропортах Внуково и Домодедово и Жуковский задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет. Причиной ввода режима стала работа ПВО.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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