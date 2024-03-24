Семья из трёх человек пропала после теракта в «Крокусе»

Фото: пресс-служба Московской области
Семья из трёх человек пропала после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что последний раз Виктория Ченгаева, Василий Хозин и Артемий Шалаев выходили на связь из здания концертного зала. Женщина, перепуганная стрельбой, звонила своей старшей дочери и просила вызвать скорую и полицию.
В настоящее время их телефоны недоступны. При этом в списках погибших и пострадавших они не числятся.
Родственники предполагают, что документы всех троих могли находиться у Виктории в сумке.
Виктория была замужем дважды. Он первого брака у неё осталось трое детей – Артемий и ещё две дочери. В браке со вторым мужем Василием она воспитывала их общую 6-летнюю дочь.
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В настоящее время их телефоны недоступны. При этом в списках погибших и пострадавших они не числятся.
Виктория была замужем дважды. Он первого брака у неё осталось трое детей – Артемий и ещё две дочери. В браке со вторым мужем Василием она воспитывала их общую 6-летнюю дочь.
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Анастасия Чинкова