На нефтебазе в Туапсе начался крупный пожар

Фото: Yauhen_Akulich
Возгорание произошло на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы. Предварительно, жертв и пострадавших нет, огонь уже тушат, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.
По данным «Базы», в полночь БПЛА попал в вакуумную установку на объекте. В местных Telegram-каналах люди пишут, что перед пожаром слышали звуки, похожие на работу ПВО. Первые сообщения в пабликах появились примерно в 23:10 мск.
В оперштабе Краснодарского края сообщили, что пострадавших и жертв в результате возгорания нефтебазы нет.
Утром 19 января глава региона Александр Богомаз заявил, что вооружённые силы Украины предприняли попытку атаки нефтебазы в Брянской области, один боеприпас упал на территорию предприятия. По словам губернатора, в результате сброса украинское боеприпаса началось возгорание в одном из резервуаров в обваловании. Для тушения пожара, площадь которого на пике достигала 1,8 тыс. квадратных метров, был привлечен пожарный поезд с 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя.
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Пожарный поезд прибыл для тушения нефтебазы под Брянском
В оперштабе Краснодарского края сообщили, что пострадавших и жертв в результате возгорания нефтебазы нет.
«Произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идёт ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия. Также для координации взаимодействия с муниципальными службами на месте работает глава Туапсинского района Сергей Бойко», — подчеркнули там.Площадь пожара на Туапсинском НПЗ, по информации SHOT, сейчас составляет около 200 квадратных метров.
Утром 19 января глава региона Александр Богомаз заявил, что вооружённые силы Украины предприняли попытку атаки нефтебазы в Брянской области, один боеприпас упал на территорию предприятия. По словам губернатора, в результате сброса украинское боеприпаса началось возгорание в одном из резервуаров в обваловании. Для тушения пожара, площадь которого на пике достигала 1,8 тыс. квадратных метров, был привлечен пожарный поезд с 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя.
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Артем Путинцев