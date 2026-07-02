12 бандитов легализовали более 100 тысяч мигрантов в Москве
Суд в Москве вынес приговор 12 участникам организованного преступного сообщества, признанным виновными в легализации более 100 тысяч иностранных граждан через фиктивную регистрацию в подконтрольных хостелах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.
Следствие и суд установили, что с 2018 по 2022 год трое руководителей отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Западное Дегунино совместно с другими участниками схемы организовали сеть хостелов в Москве и Московской области, часть из которых была оформленной на подконтрольных лиц. Через эти объекты иностранцам оформляли временную регистрацию, несмотря на отсутствие достаточного количества мест для проживания. При этом большинство зарегистрированных граждан фактически по указанным адресам не проживали.
По данным следствия, таким образом злоумышленники незаконно поставили на миграционный учет не менее 100 тысяч иностранцев, получив доход в размере около 420 млн рублей. В зависимости от роли каждого фигурантов признали виновными в организации преступного сообщества или участии в нем, организации незаконной миграции, а также превышении должностных полномочий.
Суд назначил осужденным наказание в виде лишения свободы на сроки от восьми до 17 лет. Троих бывших сотрудников полиции также лишили специальных званий.
Кроме того, при обеспечении исполнения приговора суд наложил арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 470 млн рублей. Эти средства могут быть направленными на взыскание штрафов, удовлетворение гражданского иска и иных имущественных требований.
Читайте также: