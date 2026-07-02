12 бандитов легализовали более 100 тысяч мигрантов в Москве

02 июля 2026, 14:56

12 членов ОПС получили реальные сроки за легализацию более 100 тысяч мигрантов

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд в Москве вынес приговор 12 участникам организованного преступного сообщества, признанным виновными в легализации более 100 тысяч иностранных граждан через фиктивную регистрацию в подконтрольных хостелах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.