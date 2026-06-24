Двух террористов банды Басаева осудили за нападение на бойцов ВДВ в Чечне
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор в отношении Арслана Таушева* и Расула Кошманбетова*, признанных виновными в нападении на десантников 6-й роты в Чечне весной 2000 года. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба суда.
Следствие и суд установили, что фигуранты входили в состав вооруженной группировки, действовавшей под командованием Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Именно эти боевики участвовали в боях с 29 февраля по 1 марта 2000 года, в результате которых погибли 84 российских военнослужащих, еще четверо получили ранения.
Оба подсудимых свою вину не признали. Суд назначил Таушеву* наказание в виде 23 лет колонии строгого режима, Кошманбетову* — 24 года. Приговор в законную силу пока не вступил.
Задержания участников незаконных формирований, причастных к атакам на федеральные силы под руководством Басаева и Хаттаба, прошли в апреле текущего года в Астраханской и Московской областях. Сотрудники Следственного комитета РФ также инкриминируют им участие в вооруженном нападении на пост российских войск в Дагестане, произошедшем в ночь на 3 августа 1999 года.
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