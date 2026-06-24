Двух террористов банды Басаева осудили за нападение на бойцов ВДВ в Чечне

24 июня 2026, 17:39

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор в отношении Арслана Таушева* и Расула Кошманбетова*, признанных виновными в нападении на десантников 6-й роты в Чечне весной 2000 года. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба суда.