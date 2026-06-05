Россиянина осудили на четверть века за растление своей дочери

05 июня 2026, 18:00

Житель Крыма получил 25 лет за растление дочери

Фото: медиасток.рф

В Бахчисарае осудили 47-летнего местного жителя, который на протяжении шести лет совершал сексуальные преступления против своей несовершеннолетней дочери. Преступления происходили с ноября 2019 года по июль 2025-го, сообщает СУ СК России по Крыму.