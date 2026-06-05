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Россиянина осудили на четверть века за растление своей дочери

Житель Крыма получил 25 лет за растление дочери
Фото: медиасток.рф

В Бахчисарае осудили 47-летнего местного жителя, который на протяжении шести лет совершал сексуальные преступления против своей несовершеннолетней дочери. Преступления происходили с ноября 2019 года по июль 2025-го, сообщает СУ СК России по Крыму.



На момент первого эпизода девочке было всего шесть лет. Мужчина неоднократно пытался изнасиловать ребенка и совершал в отношении него иные действия сексуального характера. В результате пострадавшей потребовалась длительная реабилитация с участием психологов.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 25 годам колонии строгого режима. После отбытия срока свободу подсудимого ограничат еще на два года.

Ранее отчим-педофил растлевал девятилетнюю падчерицу на юге Москвы. Злоумышленнику 32 года.

Никита Кротов

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