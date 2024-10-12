12 человек в больнице: подробности ДТП с вахтовым автобусом и бетономешалкой под Астраханью

В Астрахани 12 человек попали в больницу после аварии с вахтовым автобусом компании «Газпром добыча Астрахань». Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, сообщили 12 октября в пресс-службе Министерства здравоохранения региона. Всего травмы получили 16 человек и трое погибли.