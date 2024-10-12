12 человек в больнице: подробности ДТП с вахтовым автобусом и бетономешалкой под Астраханью

Видео: УМВД по Астраханской области
В Астрахани 12 человек попали в больницу после аварии с вахтовым автобусом компании «Газпром добыча Астрахань». Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, сообщили 12 октября в пресс-службе Министерства здравоохранения региона. Всего травмы получили 16 человек и трое погибли.
ДТП случилось на автодороге Астрахань - Волгоград в пятницу. В результате аварии три человека получили смертельные травмы. По информации губернатора, угрозы для жизни других пострадавших нет.
В больнице находятся 12 человек. Шесть из них направили в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу, остальных — в медико-санитарный центр Газпрома.
По предварительным данным УМВД, водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК — нарушение ПДД, повлекшее смерть.
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В больнице находятся 12 человек. Шесть из них направили в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу, остальных — в медико-санитарный центр Газпрома.
«У всех средняя степень тяжести. В АМОКБ пациенты лечатся в травматологии, челюстнолицевой и ЛОР, в ЧУЗе находятся пострадавшие с закрытыми черепно-мозговыми и ушибами», — уточнили в пресс-службе.
По предварительным данным УМВД, водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК — нарушение ПДД, повлекшее смерть.
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Лия Мурадьян