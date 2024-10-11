Два человека погибли и девять пострадали в ДТП с двумя автобусами в Татарстане

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В Татарстане в ДТП с двумя автобусами погибли два человека, еще девять пострадали. Об этом сообщает региональное УМВД в своем телеграм-канале. Авария произошла на трассе М-7 «Волга», где столкнулись маршрутки «Камаз» и «Ютонг».
По предварительной информации ведомства, столкновение произошло по вине водителя автобуса «Камаз», который не уступил дорогу встречному потоку при повороте налево. Во время маневра в него врезался автобус «Ютонг».
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГАИ, организована проверка.
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«В результате два пассажира автобуса «Камаз» скончались на месте, водитель и еще восемь пассажиров пострадали», — говорится в сообщении.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГАИ, организована проверка.
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Данил Пономарев