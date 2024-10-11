Два человека погибли и девять пострадали в ДТП с двумя автобусами в Татарстане

В Татарстане в ДТП с двумя автобусами погибли два человека, еще девять пострадали. Об этом сообщает региональное УМВД в своем телеграм-канале. Авария произошла на трассе М-7 «Волга», где столкнулись маршрутки «Камаз» и «Ютонг».