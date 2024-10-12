В Москве в ДТП с автобусом и легковой машиной погиб человек

Фото: istockphoto/Anton Novikov
На Рублёвском шоссе в Москве легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате аварии погиб один человек.
Как сообщила столичная Госавтоинспекция в своём официальном телеграм-канале, столкновение двух транспортных средств произошло в районе дома № 20 по Рублёвскому шоссе. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, потерял контроль над машиной и на полной скорости допустил столкновение с автобусом.
От полученных в результате столкновения и удара травм водитель легковушки скончался на месте, до приезда скорой помощи. В настоящее время на месте работают полицейские. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и подробности трагического происшествия.
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Александр Бойцов