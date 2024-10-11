Трое погибли и 7 пострадали в ДТП с автобусом и бетономешалкой под Астраханью

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В Астраханской области произошло крупное ДТП с участием автобуса и бетономешалки, три человека погибли и еще 7 пострадали. Об этом сообщает телеграм-канал МЧС России. По информации ведомства, авария случилась на трассе «Волгоград-Астрахань», автобус перевозил вахтовых рабочих.
«На месте работают 8 специалистов и 2 единицы техники. Информация уточняется», — говорится в сообщении.Напомним, ранее сообщалось о еще одном крупном ДТП с участием автобусов. Авария произошла в Татарстане, где на трассе «Волга» столкнулись две маршрутки — «Камаз» и «Ютонг». По предварительной информации ведомства, столкновение произошло по вине водителя автобуса «Камаз», который не уступил дорогу встречному потоку при повороте налево. Во время маневра в него врезался автобус «Ютонг».
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