12 лет внутри сундука: за что родная мать держала дочь в заточении и как сложилась жизнь спасенной россиянки

Фото: iStock/Cornel Demeter
Пугающая до дрожи история «девочки из сундука» прогремела на всю страну в 1989 году. Страдающая от алкоголизма доярка в тайне родила, а после 12 лет удерживала в деревянном ящике свою дочь. К подростковому возрасту ее тело исказилось до неузнаваемости, а психика была навсегда разрушена темнотой сундука.
Как жила не видевшая солнечного света Мария и что с ней стало — расскажет редакция «Радио 1».
Коллеги Любови знали, что она запойная пьяница и порой может не выйти на работу. Так произошло и в один из дней 1989 года, когда та не пришла на работу. Коллеги отправились к ней домой, чтобы разобраться в очередном прогуле доярки.
Фото: iStock/eugenekeebler
Однако они потеряли дар речи, увидев представшую перед их глазами картину.
Коллеги осторожно приблизились и открыли ящик. Внутри сидела испуганная, сгорбленная девочка в грязных лохмотьях и с атрофированными конечностями.
Фото: iStock/tanawit sabprasan
Позже выяснилось, что это Мария, дочь Любови Михалицыной. Она втайне родила ее от неизвестного мужчины, который не пожелал становиться отцом. Как соседи не смогли заметить беременность — неизвестно. Может, просто не хотели замечать.
Эксперты тогда заявляли, что алкоголизм напрочь разрушил психику Любови, от чего та потеряла связь с реальностью. Иррациональный страх, вызванный собственным безумием, спровоцировал ее на ужасный поступок. Женщина спрятала дочь от мира за стенами деревянного сундука.
Маша никогда не видела белый свет и других людей. Тело узницы было необратимо искажено, а психическое развитие вряд ли дотягивало до детей-маугли.
Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan
Ей было 12 лет. Однако ее рост не превышал 60 сантиметров. Девочка никогда не ходила даже по дому. Из-за того, что она всегда находилась в сундуке, ее ноги не смогли развиться, как у нормального человека. Причиной тому было не только узкое пространство сундука, но и полное отсутствие солнечного света, так необходимого для развития скелета и костей ребенка.
В тот день Маша впервые увидела кого-то, кроме матери, и сильно испугалась. Потребовалось несколько долгих часов, чтобы успокоить ее и вывести на свет божий.
Марию Михалицыну учили буквально всему: разговаривать, передвигаться, есть вилкой и ложкой. Адаптация к нормальной жизни стала для нее большим вызовом. Однако она проявила удивительную выдержку и силу воли, стараясь стать сильнее и самостоятельнее.
Фото: кадр из программы «Мужское/Женское»
Сотрудники интерната в один голос говорят, что восхищаются Машей. Вопреки судьбе она остается доброй и жизнерадостной, любит разговаривать с другими постояльцами, смотреть телевизор. С большим трепетом относится к животным, особенно к собакам.
Читайте также:
Скрывала от родителей: 18-летняя россиянка родила и бросила ребенка в туалете аэропорта Антальи, подробности
«Не трогай маму!»: 14-летний школьник зарезал отчима-пьяницу, чтобы спасти мать, подробности
«Группой лиц с особой жестокостью»: Адвокат раскрыл, что будет с подростками, пытавшими мальчика в Угличе
Прогул на работеМать Маши Любовь Михалицына не вызывала ни у кого подозрений. Жила в селе Александровское Кировской области, работала дояркой, сама по себе была замкнута и неразговорчива. Единственное, что бросалось в глаза соседям — тяжелый алкоголизм женщины.
Коллеги Любови знали, что она запойная пьяница и порой может не выйти на работу. Так произошло и в один из дней 1989 года, когда та не пришла на работу. Коллеги отправились к ней домой, чтобы разобраться в очередном прогуле доярки.
Фото: iStock/eugenekeebler
Однако они потеряли дар речи, увидев представшую перед их глазами картину.
Страшная находкаЛюбовь лежала, навалившись на стол — мертвая. А из соседней комнаты раздавался странный шорох. Звук исходил из полутораметрового деревянного сундука.
Коллеги осторожно приблизились и открыли ящик. Внутри сидела испуганная, сгорбленная девочка в грязных лохмотьях и с атрофированными конечностями.
Фото: iStock/tanawit sabprasan
Позже выяснилось, что это Мария, дочь Любови Михалицыной. Она втайне родила ее от неизвестного мужчины, который не пожелал становиться отцом. Как соседи не смогли заметить беременность — неизвестно. Может, просто не хотели замечать.
Эксперты тогда заявляли, что алкоголизм напрочь разрушил психику Любови, от чего та потеряла связь с реальностью. Иррациональный страх, вызванный собственным безумием, спровоцировал ее на ужасный поступок. Женщина спрятала дочь от мира за стенами деревянного сундука.
Узница материнского безумияЖизнь, которую жила Маша, невозможно представить. Вечная темнота сундука, из пищи — только молоко с хлебом, а единственный друг — собака, с которой мама изредка разрешала ей поиграть.
Маша никогда не видела белый свет и других людей. Тело узницы было необратимо искажено, а психическое развитие вряд ли дотягивало до детей-маугли.
Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan
Ей было 12 лет. Однако ее рост не превышал 60 сантиметров. Девочка никогда не ходила даже по дому. Из-за того, что она всегда находилась в сундуке, ее ноги не смогли развиться, как у нормального человека. Причиной тому было не только узкое пространство сундука, но и полное отсутствие солнечного света, так необходимого для развития скелета и костей ребенка.
В тот день Маша впервые увидела кого-то, кроме матери, и сильно испугалась. Потребовалось несколько долгих часов, чтобы успокоить ее и вывести на свет божий.
Жизнь после заточенияСначала Машу отправили в детский дом, а затем — в Новомедянский психоневрологический диспансер, так как родни у девочки не было, ухаживать некому. А помощь требовалась специализированная.
«Маша почти не разговаривала и не могла себя обслуживать. В шоке тогда были все: и соседи одинокой женщины, и администрация села», — приводили слова директора диспансера в «ТВ-Центр».Фото: iStock/Kagenmi
Марию Михалицыну учили буквально всему: разговаривать, передвигаться, есть вилкой и ложкой. Адаптация к нормальной жизни стала для нее большим вызовом. Однако она проявила удивительную выдержку и силу воли, стараясь стать сильнее и самостоятельнее.
Как живет Маша сейчас?Сейчас Марии глубоко за 40. Со временем жизни в сундуке ее рост не сильно изменился — благодаря реабилитации и собственным стараниям она выросла до 1 метра. Самостоятельно ходить по-прежнему не может, передвигается на инвалидной коляске.
Фото: кадр из программы «Мужское/Женское»
Сотрудники интерната в один голос говорят, что восхищаются Машей. Вопреки судьбе она остается доброй и жизнерадостной, любит разговаривать с другими постояльцами, смотреть телевизор. С большим трепетом относится к животным, особенно к собакам.
«Когда встречаешь ее в коридоре, она улыбается, и вообще позитивно настроена к сотрудникам и остальным получателям социальных услуг», — поделилась директор диспансера Маргарита Иванова.О сундуке Мария никогда не говорит. Психологи предполагают, что психика просто стерла эти ужасные воспоминания.
Читайте также:
Скрывала от родителей: 18-летняя россиянка родила и бросила ребенка в туалете аэропорта Антальи, подробности
«Не трогай маму!»: 14-летний школьник зарезал отчима-пьяницу, чтобы спасти мать, подробности
«Группой лиц с особой жестокостью»: Адвокат раскрыл, что будет с подростками, пытавшими мальчика в Угличе
Данил Пономарев