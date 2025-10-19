12-летний подросток открыл аварийный люк в самолете и задержал рейс в Петербурге
«Известия»: подросток открыл аварийный люк в самолете и задержал рейс в Питере
12‑летний подросток открыл аварийный выход на рейсе Санкт‑Петербург — Минеральные Воды, в результате чего полёт задержали.
Как пишут «Известия» со ссылкой на источник, во время посадки ребёнок дернул ручку аварийного выхода, что привело к срабатыванию сигнализации. На борту находились около 120 пассажиров. Инцидент оперативно устранили, повреждений и жалоб не зафиксировали.
Ранее, 18 августа, самолёт Ан‑24 с 40 пассажирами выкатился за пределы взлётно‑посадочной полосы в тюменском аэропорту.
Среди пассажиров было 13 детей, пострадавших нет. Причиной инцидента назвали неисправность тормозной системы.
