В США стекло самолета треснуло на высоте 11 тысяч метров

19 октября 2025, 03:29

Фото: istockphoto / Dushlik

Пассажирский лайнер Boeing 737 MAX, следовавший из Денвера в Лос-Анджелес, столкнулся с чрезвычайной ситуацией в воздухе. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.