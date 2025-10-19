В США стекло самолета треснуло на высоте 11 тысяч метров
Пассажирский лайнер Boeing 737 MAX, следовавший из Денвера в Лос-Анджелес, столкнулся с чрезвычайной ситуацией в воздухе. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
На высоте около 11 тысяч метров произошло частичное разрушение лобового стекла воздушного судна, в результате чего командир экипажа получил травмы.
На борту самолета находилось 140 пассажиров. Сотрудники оперативно отреагировали на происшествие и изменили маршрут полета. Пилоты начали снижение и направили воздушное судно в аэропорт Солт-Лейк-Сити, где успешно совершили посадку.
Представители авиакомпании подтвердили факт отклонения от первоначального маршрута для устранения повреждений лобового стекла. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать столкновение с птицами. Однако в местных СМИ также обсуждаются альтернативные версии произошедшего, в том числе возможное столкновение с космическим мусором или даже с небольшим метеоритом.
