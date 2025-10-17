В аэропорт Кишинева полиция обнаружила взрывное устройство
В международном аэропорту Кишинева сотрудники полиции обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, в багаже одного из пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал Index.
Сканеры зафиксировали подозрительный объект в чемодане, который пытались пронести на борт самолёта, вылетающего из Кишинёва в Милан. Находку сделали при досмотре багажа гражданина Албании.
После обнаружения подозрительного предмета мужчина скрылся с места происшествия, его личность установлена, и в настоящее время его разыскивает полиция. Из здания аэропорта эвакуированы пассажиры и сотрудники, на месте работают сапёры, которые обследуют и пытаются обезвредить найденный предмет.
