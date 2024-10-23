12-летний школьник потерял сознание на уроке из-за наркотиков в Петербурге

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В Санкт-Петербурге 12-летний школьник потерял сознание из-за отравления неизвестными наркотиками прямо во время уроков в школе. Об этом сообщил портал 78.ru.
Согласно сообщению, 12-летний мальчик лишился чувств во время уроков во вторник, 22 октября. Учитель сразу вызвал скорую помощь. Ребенка экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию.
Анализы показали, что школьник отравился неизвестными наркотиками. В настоящее время выясняется, какое именно вещество так повлияло на ребенка.
Ранее сообщалось, что 31-летнего уроженца одной из стран Средней Азии задержали в городском округе Солнечногорск по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Полицейские установили, что мужчина приехал на машине в лес, расположенный рядом с деревней Жилино, чтобы забрать из тайника наркотик. В салоне автомобиля задержанного правоохранители изъяли пакет с порошком весом более килограмма.
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Анализы показали, что школьник отравился неизвестными наркотиками. В настоящее время выясняется, какое именно вещество так повлияло на ребенка.
Ранее сообщалось, что 31-летнего уроженца одной из стран Средней Азии задержали в городском округе Солнечногорск по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Полицейские установили, что мужчина приехал на машине в лес, расположенный рядом с деревней Жилино, чтобы забрать из тайника наркотик. В салоне автомобиля задержанного правоохранители изъяли пакет с порошком весом более килограмма.
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Элина Позднякова