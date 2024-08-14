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Подросток умер после разгрузки мешков с удобрениями в Саратовской области

14 августа 2024, 18:39
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Саратовской области 15-летний подросток скончался после того, как разгружал мешки с удобрениями, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК РФ.
«По предварительным данным, 8 августа 2024 года несовершеннолетний помогал знакомому в погрузке мешков с удобрениями в селе Георгиевка Марксовского района. По приходу домой у 15-летнего мальчика ухудшилось самочувствие. Несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Однако в больнице подросток скончался. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.



При этом местная жительница записала видеообращение, в котором сообщила, что парень работал у местного предпринимателя. Он разгружал опасные химикаты и удобрения без специальной защиты и отравился вредными испарениями. По ее словам, до настоящего времени виновный к ответственности не привлечен.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по данному уголовному делу.

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#бастрыкин
Блиновской продлили арест на полгода
Савеловский суд Москвы продлил арест Блиновской на полгода
14 августа 2024, 19:09

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

«Королеве марафонов» Елене Блиновской продлили арест на полгода, сообщает столичная прокуратура.
«По результатам предварительного слушания по ходатайствам государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд продлил срок содержания под стражей Елене Блиновской на шесть месяцев», — сообщили в ведомстве.

В апреле прошлого года Блиновсую взяли по подозрению в мошеннических действиях с целью ухода от налогов. Примерно год фигурантка была под домашним арестом.

Позже ее мужу Алексею инкриминировали статью о пособничестве, теперь его дело в отдельном производстве. По словам защиты Блиновской, 15 июля вышел срок давности по статье об уклонении от налогов.

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#россия
#суд
#мошенничество
#криминал
#новости
#елена блиновская
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В Москве задержан американец за нападение на полицейского
СК: в Москве задержан американец по подозрению в нападении на полицейского
14 августа 2024, 17:49

Фото: istockphoto/???? ??????

По подозрению в нападении на сотрудника полиции задержан американец в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в столичном главке Следкома. В ведомстве уточнили, что открыто уголовное производство по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
«С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — добавили в СК.

По предварительной информации, 12 августа ночью гражданин США был взят за хулиганство. В частности, он отказался предоставить свои документы для удостоверения личности, а затем напал на полицейского.

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток покончил с собой из-за изнасилования отчимом.

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#россия
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#сша
#криминал
#новости
#москва
#следственный комитет
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Лекорню: аварию потерпели два истребителя Rafale, один пилот найден живым
14 августа 2024, 16:46

Фото: iStock/Gudella

Во Франции после авиакатастрофы с двумя военными самолетами в Мёрте и Мозеле нашли одного из пилотов, он жив. Об этом сообщил глава Минобороны страны Себастьен Лекорню.
«Один из пилотов найден и находится в безопасности», — написал Лекорню в своем аккаунте в соцсети Х.

При этом он добавил, что поиски второго пилота до сих пор продолжаются. Для поисковой операции привлекли жандармерию, а также спасателей и управление лесного хозяйства.

Ранее стало известно, что во Франции на северо-востоке страны произошла авиакатастрофа с двумя военными самолетами. Причины аварии пока не известны.

Ранее была информация, что в Греции пилот катапультировался после посадки из-за технических проблем с истребителем Mirage 2000-5.

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В Барнауле подросток покончил с собой после изнасилования отчимом
14 августа 2024, 16:39

Фото: istockphoto/blinow61

Подросток 14 лет покончил с собой после изнасилования 23-летним отчимом в Барнауле, сообщили региональном СУ СК РФ. Открыто уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.
Известно, что обвиняемый задержан, ранее молодой человек привлекался за торговлю наркотиками. Также ему инкриминируют насильственные действия сексуального характера.

Следствие сейчас собирает доказательства, выясняет, как жил подросток в семье, и как складывались его взаимоотношения с мамой и отчимом. Женщину проверят на бездействие при таких обстоятельствах. Дело контролирует лично руководитель следственного управления.

Обвиняемому изберут меру пресечения 15 августа.

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#россия
#криминал
#дети
#смерть
#новости
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Смертельное ДТП произошло в Ленобласти, есть погибшие
14 августа 2024, 16:21

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

ДТП со смертельным исходом произошло в Ленобласти, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
Уточняется, что трагедия случилась на подъезде к «Магистральной». По предварительной информации, машина выехала на встречку и столкнулась грузовиком, перевозившим песок. Один человек погиб, обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне ДТП произошло в Калининграде, где водитель иномарки сбил пятерых человек, будучи обнаженным. Трех человек госпитализировали с тяжелыми и средними травмами. Известно, что ранее водителя уже привлекали по административной статье. Его задержали и доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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#россия
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#новости
#смерть
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Авиакатастрофа с участием двух военных самолетов произошла во Франции
Во Франции ищут двух пилотов в результате авиакатастрофы с двумя самолетами
14 августа 2024, 15:39

Фото: istockphoto/TebNad

Авиакатастрофа с двумя военными самолетами Mirage случилась во Франции на северо-востоке страны, передает BFMTV.
«Авария с участием двух самолетов произошла в Мёрт и Мозель в секторе Коломбе-ле-Бель», — сообщили там.

Информацию о моделях самолета в префектуре не подтвердили. Сейчас пилотов ищут, привлечена жандармерия, а также спасатели и управление лесного хозяйства.

«Военные власти сообщат о причинах аварии», — добавили в префектуре.

Ранее была информация, что в Греции пилот катапультировался после посадки из-за технических проблем с истребителем Mirage 2000-5.

До этого сообщалось, что в США произвел впечатление «загадочный» российский самолет.

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#франция
#самолёты
#авиация
#авария
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Хамзаев заявил о необходимости улучшить процесс верификации данных в РФ
14 августа 2024, 15:15

Фото: iStock/Rachata Amnataree

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо усовершенствовать процесс верификации данных в целях безопасности от мошенников.
Такое предложение он выдвинул на фоне обмана певицы Ларисы Долиной.

«Надо все верификационные действия совершенствовать с учётом новых угроз. Это единственный вариант, больше других нет. Всегда процесс продажи квартиры был целым событием, сложным, его надо анализировать. Протоколы в этой части должны быть усложнены. Пусть как раз онлайн-формат имеет правило трёх ключей: собственник, регулятор, банк, пусть перепроверяют всё», — пояснил в беседе с RT Хамзаев.

До этого Лариса Долина попросила журналистов не беспокоить её расспросами об афере с продажей её квартиры. Как напоминают argumenti.ru, новые владельцы её жилья не могут попасть дом, так как исполнительница расценивает сделку как ничтожную, в то время как следствие оценивает этих людей как как добросовестные приобретатели.

Ранее певица Лариса Долина записала видеообращение после того, как её обманули украинские мошенники.

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#данные
#госдума
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Школьникам из Нижнего Новгорода грозит до 10 лет колонии за фейки о ВС РФ
14 августа 2024, 14:53

Фото: istockphoto/blinow61

До десяти лет колонии за фейки о ВС РФ грозит двум одиннадцатиклассникам из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Telegram-канал регионального ГУ МВД РФ.
Уточняется, что на фигурантов поступило сообщение в октябре прошлого года. Школьная администрация заявила полиции, что в сети есть видео, где два ученика в утвердительной форме распространяют данные порочащего характера о российской армии. Молодых людей задержали, в их домах провели обыски, изъяв технику с доказательствами.

Ранее стало известно, что на жительницу Казани завели уголовное дело. Женщина пожелала мира РФ и Украине. По данным журналистов, ее подозревают в повторной дискредитации ВС РФ.

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Wiadomosci: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец покинул Польшу

Били и держали в клетке: москвича избили полицейские за его же обращение
#россия
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#полиция
#фейки
#вс рф
#криминал
#новости
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Wiadomosci: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец покинул Польшу
14 августа 2024, 14:09

Фото: istockphoto/Olekcii Mach

Подозреваемый в причастности к террористическим актам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» гражданин Украины покинул Польшу. Ранее ордер на его арест выдала прокуратура ФРГ.
О том, что подозреваемый украинец уехал на родину, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк. По её словам, подозреваемый жил в Прушкове под Варшавой, передаёт издание Wiadomosci. Польские правоохранители получили уведомление от немецких спецслужб с требованием задержания украинца. Однако данные международного ордера не успели внести в базу, поэтому он успел пересечь границу и уехать на Украину.

Журналисты считают, что подозреваемый получил предупреждение о том, что Германия подала запрос на его задержание и выдачу, поэтому и успел скрыться, а затем и вовсе покинуть Польшу.

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