Подросток умер после разгрузки мешков с удобрениями в Саратовской области

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В Саратовской области 15-летний подросток скончался после того, как разгружал мешки с удобрениями, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК РФ.
«По предварительным данным, 8 августа 2024 года несовершеннолетний помогал знакомому в погрузке мешков с удобрениями в селе Георгиевка Марксовского района. По приходу домой у 15-летнего мальчика ухудшилось самочувствие. Несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Однако в больнице подросток скончался. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
При этом местная жительница записала видеообращение, в котором сообщила, что парень работал у местного предпринимателя. Он разгружал опасные химикаты и удобрения без специальной защиты и отравился вредными испарениями. По ее словам, до настоящего времени виновный к ответственности не привлечен.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по данному уголовному делу.
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