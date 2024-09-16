В Подмосковье задержали женщину с наркотиками и курительными колбами

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
42-летнюю жительницу подмосковного Краснознаменска задержали полицейские по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Полицейский патруль остановил машину каршеринга, за рулём которой была женщина, рядом с посёлком Лопатино Ленинского округа. При проверке документов женщина заметно нервничала и вела себя подозрительно, поэтому правоохранители решили обыскать машину. В сумке на переднем пассажирском сидении они нашли три свёртка с кристаллическим веществом, а в багажнике — электронные весы, курительные колбы и упаковочный материал», — говорится в сообщении.Содержимое свёртков отправили на экспертизу. Выяснилось, что это наркотик N-метилэфедрон, его общий вес составил около килограмма.
Женщина рассказала, что забрала груз в тайнике и должна была распространять наркотики через «закладки».
Против задержанной завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
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