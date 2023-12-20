СК: В Рязани выясняют причину смерти ребёнка после посещения стоматологии

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После гибели ребёнка, посетившего частную стоматологическую клинику, в Рязани инициировали расследование, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее стало известно, что 16 декабря трёхлетний мальчик получил процедуру хирургического вмешательства в одной из частных рязанских клиник. После лечения его отправили домой в удовлетворительном состоянии.
Дома мальчику стало плохо. Спустя два дня, 18 декабря, родители приняли решение вызвать сыну скорую помощь. Прибывшие на месте происшествия медики не успели спасти мальчика и смогли лишь констатировать его смерть.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. В настоящий момент устанавливается причина смерти мальчика и возможные лица, причастные к трагедии.
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Дома мальчику стало плохо. Спустя два дня, 18 декабря, родители приняли решение вызвать сыну скорую помощь. Прибывшие на месте происшествия медики не успели спасти мальчика и смогли лишь констатировать его смерть.
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Евгения Парфентьева