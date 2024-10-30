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12-летняя школьница просила помощи после изнасилования, но все повторилось: страшная трагедия под Красноярском закончилась смертью

Фото: iStock/Tunatura

Фото: iStock/Tunatura

29 мая 2020 года в деревне Нижняя Коя Красноярского края пропала 12-летняя Марина. Позже стало известно, что девочку убили, но перед этим ей пришлось пережить страшные издевательства. Шокирующим стал и тот факт, что девочку можно было спасти. Ранее школьница неоднократно рассказывала о поступающих ей угрозах, однако правоохранители не дали ход делу. Подробнее о трагедии расскажет «Радио 1».

Обстоятельства пропажи девочки


29 мая 2020 года Марина вместе с 10-летней сестрой пошла встречать скот с выпаса. Домой вернулась только младшая девочка, которая рассказала, что сестра осталась играть на детской площадке с подругой. С тех пор Марину никто не видел живой. Поиски ребенка начались незамедлительно.



Вскоре школьницу обнаружили мертвой в заброшенном пожарном колодце глубиной три метра. Перед своей гибелью она стала жертвой насилия и избиения. По предположениям, девочка могла быть еще жива, когда оказалась в колодце.

Подробности трагедии


Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», а эксперты начали собирать генетические образцы у мужчин, проживающих в округе. В ходе расследования выяснилось, что после прогулки к Марине подошел 25-летний Павел Гордиенко, ранее имеющий проблемы с законом. У мужчины было выявлено психическое расстройство, так, он смог избежать тюрьмы и был отправлен на принудительное лечение.

Позже Гордиенко признался во всем: он рассказал, что предложил девочке прогуляться, а у колодца попытался склонить ее к интимной близости. Когда Марина начала сопротивляться, он совершил над ней насильственные действия. Однако следователи пришли к выводу, что слабоумный Павел не смог бы осуществить все это в одиночку. Они были уверены, что у него были сообщники. Люди с такими отклонениями в подобных ситуациях не стали бы так тщательно скрывать тело.

Чтобы разобраться в этом запутанном деле, следователи изучили материалы и выяснили, что девочка уже обращалась за помощью, но ее слова остались без внимания.

Насилие и угрозы


В ноябре 2019 года мать школьницы Елена уже обращалась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее дочь стала жертвой изнасилования со стороны 13-летнего подростка, который учился с ней в одной школе. Однако привлечь насильника к ответственности тогда не удалось: не было доказательств его вины.

Фото: iStock/Wonchalerm Rungswang


Ограничение свободы и лишение прав


Через какое-то время, почувствовав безнаказанность, школьник вновь начал преследовать Марину спустя полгода, угрожая ей убийством. Елена снова обратилась в полицию и подала заявление о угрозе, но правоохранительные органы не смогли возбудить дело, так как не было достаточных доказательств словесной угрозы.

Понимая, что помощи ждать неоткуда, Елена решила действовать самостоятельно. Увидев насильника своей дочери, она схватила его за шиворот и несколько раз сильно встряхнула. За физическое насилие по отношению к ребенку женщина получила полгода ограничения свободы. При этом семья, в которой воспитывалась 12-летняя Марина, примерной не была. Ее мать временно лишали родительских прав, а девочку отправляли в приют, но вскоре ее вернули в семью.

Результаты экспертизы


Когда нашли тело Марины, эксперты установили, что ее изнасиловали трое мужчин, хотя Гордиенко настаивал, что действовал один. Вскоре были задержаны два других подозреваемых: тот самый несовершеннолетний и 19-летний Родион Соловьев, который также имел справку о психиатрическом заболевании.

Позже суд вынес приговор. Родиону Соловьеву назначили 23 года и 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 8 месяцев. Несовершеннолетнему соучастнику, которому на момент суда исполнилось 14 лет, назначили 9 лет и 11 месяцев в воспитательной колонии.

25-летнего Гордиенко не приговорили к лишению свободы из-за его психического состояния. Кроме того, суд обязал преступников выплатить компенсацию семье погибшей девочки: Соловьев должен выплатить 2,5 миллиона рублей, а его соучастник – 2 миллиона.

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#статьи
В Новоссибирске сотни домов остались без отопления
В Новосибирске после гидроудара отключено отопление в 640 домах
30 октября 2024, 12:46

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

640 зданий в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска потеряли отопление из-за аварии на насосной станции ПНС-5. Станцию затопило из-за дефектного насоса. Авария произошла утром 30 октября, вернуть отопление планируется до 22:30 по местному времени.
Серьезнее всего от гидроудара пострадали 40 жилых домов: в них лопнули батареи. Ущерб от последствий аварии жильцам обещают возместить.

Отопление планируется восстановить как можно скорее, в приоритете будут социальные объекты. Некоторые из них, такие как городская больница №1, было возможно переключить на другие источники теплоснабжения.

«В детском саду №274 на контроле ситуация с подтоплением подвала, проверяется температурный режим», — сообщает начальник департамента энергетики Дмитрий Зайков.

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#аварии
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#ущерб
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Бастрыкин призвал возбудить дело после разгрома могил бойцов СВО на российском кладбище
Глава СК призвал возбудить дело после разгрома могил бойцов СВО в Гусином Броде
30 октября 2024, 12:33

Фото: iStock/Akintevs

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал возбудить уголовное дело после разгрома могил бойцов СВО в Новосибирской области. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на ведомство.
Глава СК РФ также поручил руководителю следственного управления области подготовить доклад об установленных обстоятельствах. В настоящее время региональные правоохранители осуществляют проверку.

Напомним, об инциденте стало известно 28 октября. В селе Гусиный Брод неизвестные разгромили могилы бойцов спецоперации. Злоумышленники сломали надгробные кресты, вырвали венки и разбросали флаги.

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#ск рф
#сво
#кладбище
#солдаты
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Baza: самолет рейсом Москва — Анталья подал сигнал о неисправностях
30 октября 2024, 12:02

Фото: istockphoto/umenie

Пассажирский самолет рейсом Москва — Анталья компании «Аэрофлот» подал сигнал о неисправностях, информирует Baza. По предварительным данным, проблема в вентиляционном датчике в кабине пилота. Лайнер планирует аварийное приземление в авиагавани «Шереметьево».
Перед этим журналисты Shot информировали, что экстренную посадку в Хабаровском крае совершил вертолет Ми-8. На борту винтокрылого судна были 22 человека, включая трех членов экипажа.

По предварительным данным, пострадавших нет. Вертолет направлялся в Бриакан, но сесть пришлось в районе Тугура. На место происшествия направили спасательный вертолет. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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#мир
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#новости
#рейсы
#москва
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Shot: вертолет Ми-8 с пассажирами экстренно сел в Хабаровском крае
30 октября 2024, 11:47

Фото: istockphoto/camptoloma

Экстренную посадку в Хабаровском крае совершил вертолет Ми-8, на борту которого находилось 19 пассажиров. Как информирует SHOT, винтокрылая машина летела в населенный пункт Бриакан, судно принадлежит «Универсал-Авиа».
Всего в вертолете, севшем неподалеку от Тугура, находились 22 человека. Трое являются членами экипажа. По предварительной информации, никто не пострадал. На место происшествия летят спасатели. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ставрополье совершил жесткую посадку самолет Ан-2. Кроме того, крушение санитарного вертолета произошло в Кировской области. Уточнялось, что погибли четыре человека: врач, пилот и два фельдшера.

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#мир
#россия
#россияне
#хабаровский край
#новости
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На Камчатке огонь охватил крышу многоквартирного жилого дома
SHOT: Пожар произошел в доме в селе Сосновка Камчатского края
30 октября 2024, 11:30

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Огонь охватил крышу многоквартирного жилого дома в камчатском селе Сосновка. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что возгорание произошло в квартире на третьем этаже, после чего распространилось по крыше дома. На месте работают сотрудники экстренных служб.




Жильцов дома эвакуируют. Согласно предварительным данным, пострадавших и погибших нет. По информации Telegram-канала Baza, площадь пожара составляет порядка 450 квадратных метров.

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#возгорание
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В свердловском лесу тесть застрелил зятя во время охоты
SHOT: в Свердловской области тесть застрелил зятя на охоте
30 октября 2024, 10:52

Фото: iStock/Artem Zakharov

Жителя Свердловской области подозревают в смертельном ранении его зятя во время охоты. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел, когда 60-летний мужчина и его 35-летний зять поехали на квадроцикле проверять устроенные ими в лесу кормушки для привлечения животных. По словам тестя, он случайно нажал курок ружья, слезая с квадроцикла в темное время суток.

В результате выстрела пуля попала в спину зятя, который в этот момент искал фонарик. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

В настоящее время стрелявший находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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Силовики вычислили схему с займами, которая оставила больше ста москвичей без жилья
Полиция в Москве выявила схему с займами, лишившую более ста граждан квартир
30 октября 2024, 10:12

Фото: iStock/Dzurag

Полиция выявила в Москве схему с займами, в результате которой более 100 человек, включая пенсионеров, лишились недвижимости. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что мошенники осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность под предлогом выдачи займов. В период с ноября 2018 года по октябрь 2021 года злоумышленники убеждали своих клиентов, в том числе пенсионеров, взять у них микрокредиты, а в залог оставить квартиру. Когда выяснялось, что человек не может их выплатить, то преступники через суд отбирали у них недвижимость в счет погашения задолженности.

Согласно информации следствия, все кредиты выдавали в офисе одной из микрофинансовый организаций. Договоры займа оформлялись от лица частных инвесторов, с которыми у данной организации были заключены договоры поручения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Подросток погиб в ЛНР во время демонстрации стрельбы из гранатомета
30 октября 2024, 10:05

Фото: iStock/Iulianna Est

В ЛНР военный хотел показать подростку, как стрелять из гранатомёта, но боеприпас взорвался внутри ствола. Военный и ребенок погибли. Об этом пишет Baza.
По данным издания, отец 13-летнего подростка из Ставрополя с сентября проходит военную службу в ЛНР. 27 октября к нему приехали его жена и сын. Командир подразделения познакомился с мальчиком и решил продемонстрировать, как стрелять из гранатомета.

Однако, когда военный выстрелил, боеприпас взорвался внутри ствола. Командир сразу погиб, а подросток получил серьезное ранение. Его отвезли в ближайшее медицинское учреждение, однако спасти его не смогли. Ребенок умер. Отец мальчика также получил осколочные ранения. Женщина не пострадала.

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Под Владимиром задержали подозреваемых в краже 11 миллионов рублей у бойцов СВО
30 октября 2024, 09:18

Фото: iStock/Kenishirotie

Под Владимиром задержали подозреваемых в краже 11 000 000 рублей у бойцов СВО. Об этом информирует официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Сообщается, что оперативники ГУУР МВД России совместно с сотрудниками УМВД по Владимирской области и ФСБ пресекли преступную деятельность подозреваемых, которые работали в пункте отбора на военную службу.

По предварительным данным, они присваивали себе сим-карты, предназначенные для военнослужащих, что позволяло им дистанционно управлять счетами и похищать начисляемые выплаты.

На данный момент зафиксировано пять случаев кражи, общий ущерб составил более 11 000 000 рублей. Следователи возбудили уголовные дела.

В ходе обысков у задержанных были изъяты деньги, мобильные телефоны и документы, имеющие значение для расследования. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана с использованием сервисов доставки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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