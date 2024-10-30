12-летняя школьница просила помощи после изнасилования, но все повторилось: страшная трагедия под Красноярском закончилась смертью

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29 мая 2020 года в деревне Нижняя Коя Красноярского края пропала 12-летняя Марина. Позже стало известно, что девочку убили, но перед этим ей пришлось пережить страшные издевательства. Шокирующим стал и тот факт, что девочку можно было спасти. Ранее школьница неоднократно рассказывала о поступающих ей угрозах, однако правоохранители не дали ход делу. Подробнее о трагедии расскажет «Радио 1».
Обстоятельства пропажи девочки
29 мая 2020 года Марина вместе с 10-летней сестрой пошла встречать скот с выпаса. Домой вернулась только младшая девочка, которая рассказала, что сестра осталась играть на детской площадке с подругой. С тех пор Марину никто не видел живой. Поиски ребенка начались незамедлительно.
Вскоре школьницу обнаружили мертвой в заброшенном пожарном колодце глубиной три метра. Перед своей гибелью она стала жертвой насилия и избиения. По предположениям, девочка могла быть еще жива, когда оказалась в колодце.
Подробности трагедии
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», а эксперты начали собирать генетические образцы у мужчин, проживающих в округе. В ходе расследования выяснилось, что после прогулки к Марине подошел 25-летний Павел Гордиенко, ранее имеющий проблемы с законом. У мужчины было выявлено психическое расстройство, так, он смог избежать тюрьмы и был отправлен на принудительное лечение.
Позже Гордиенко признался во всем: он рассказал, что предложил девочке прогуляться, а у колодца попытался склонить ее к интимной близости. Когда Марина начала сопротивляться, он совершил над ней насильственные действия. Однако следователи пришли к выводу, что слабоумный Павел не смог бы осуществить все это в одиночку. Они были уверены, что у него были сообщники. Люди с такими отклонениями в подобных ситуациях не стали бы так тщательно скрывать тело.
Чтобы разобраться в этом запутанном деле, следователи изучили материалы и выяснили, что девочка уже обращалась за помощью, но ее слова остались без внимания.
Насилие и угрозы
В ноябре 2019 года мать школьницы Елена уже обращалась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее дочь стала жертвой изнасилования со стороны 13-летнего подростка, который учился с ней в одной школе. Однако привлечь насильника к ответственности тогда не удалось: не было доказательств его вины.
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Ограничение свободы и лишение прав
Через какое-то время, почувствовав безнаказанность, школьник вновь начал преследовать Марину спустя полгода, угрожая ей убийством. Елена снова обратилась в полицию и подала заявление о угрозе, но правоохранительные органы не смогли возбудить дело, так как не было достаточных доказательств словесной угрозы.
Понимая, что помощи ждать неоткуда, Елена решила действовать самостоятельно. Увидев насильника своей дочери, она схватила его за шиворот и несколько раз сильно встряхнула. За физическое насилие по отношению к ребенку женщина получила полгода ограничения свободы. При этом семья, в которой воспитывалась 12-летняя Марина, примерной не была. Ее мать временно лишали родительских прав, а девочку отправляли в приют, но вскоре ее вернули в семью.
Результаты экспертизы
Когда нашли тело Марины, эксперты установили, что ее изнасиловали трое мужчин, хотя Гордиенко настаивал, что действовал один. Вскоре были задержаны два других подозреваемых: тот самый несовершеннолетний и 19-летний Родион Соловьев, который также имел справку о психиатрическом заболевании.
Позже суд вынес приговор. Родиону Соловьеву назначили 23 года и 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 8 месяцев. Несовершеннолетнему соучастнику, которому на момент суда исполнилось 14 лет, назначили 9 лет и 11 месяцев в воспитательной колонии.
25-летнего Гордиенко не приговорили к лишению свободы из-за его психического состояния. Кроме того, суд обязал преступников выплатить компенсацию семье погибшей девочки: Соловьев должен выплатить 2,5 миллиона рублей, а его соучастник – 2 миллиона.
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