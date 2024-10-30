12-летняя школьница просила помощи после изнасилования, но все повторилось: страшная трагедия под Красноярском закончилась смертью

29 мая 2020 года в деревне Нижняя Коя Красноярского края пропала 12-летняя Марина. Позже стало известно, что девочку убили, но перед этим ей пришлось пережить страшные издевательства. Шокирующим стал и тот факт, что девочку можно было спасти. Ранее школьница неоднократно рассказывала о поступающих ей угрозах, однако правоохранители не дали ход делу. Подробнее о трагедии расскажет «Радио 1».