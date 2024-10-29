ВИЧ и «групповые дела» для богатых: Наталью Алешникову жестоко убили на Бульваре роз, новые детали и в чем подозревают подругу

Наталья Алешникова (Фото: соцсети Н. Алешниковой)
Злоумышленники, похитившие 47-летнюю бизнесвумен Наталью Алешникову из Балаково во дворе её дома и жестоко убившие её в лесу, до сих пор не найдены. При этом основные подозреваемые по делу уже освобождены. В эфире программы «Малахов» выяснились шокирующие детали, указывающие на то, что жертва не была той, за кого себя выдавала. Подробности – в материале «Радио 1».
Похищение и убийство
Вечером 22 сентября, за день до своего дня рождения, предпринимательница Наталья Алешникова исчезла во дворе своего дома в Балаково (Саратовская область). Её насильно усадили в собственный внедорожник Toyota, после чего увезли в неизвестном направлении. На следующий день Наталью объявили в розыск. Первым забил тревогу её супруг, который не дождался её возвращения и не смог дозвониться до неё.
Цели преступников с самого начала вызывали множество вопросов. По словам мужа Натальи, угроз не поступало, и никто не требовал выкуп. Наталья и её супруг владели салоном красоты, клининговой компанией, сетью магазинов, а также имели престижный автомобиль и квартиру в элитном районе.
Первоначально правоохранительные органы предположили, что причиной убийства могла стать её профессиональная деятельность. Однако вскоре эту версию оставили и выдвинули другую: возможно, Наталью заказала жена её предполагаемого любовника, желая отомстить сопернице. Но и эта гипотеза не подтвердилась. В итоге Светлану и её мужа Алексея, подозреваемого в связи с Натальей, отпустили без предъявления обвинений.
Слева направо — Ольга Шимер и Наталья Алешникова (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Тайная жизнь Алешниковой
Корреспонденты нашли давнего друга погибшей, который поделился интересной информацией о ней. По его словам, несмотря на то что Наталья была замужем, её образ жизни нельзя было назвать традиционным: она зарабатывала деньги, предлагая мужчинам определённые услуги.
«Наталья вела крайне насыщенную жизнь. Ей нравилось бывать на тусовках и вечеринках. Танцы у шеста были её страстью, она получала от них огромное удовольствие. О её настоящей жизни знали немногие. Однако те, кто был осведомлён, понимали, на чем она зарабатывала себе достаток. Если прямо, то речь о проституции… Слухи ходили всякие — и о любовниках, и о связях группового характера. Многие мужчины обращались к ней для организации тематических вечеринок. У неё был обширный круг общения. Наталью не интересовали мужчины из рабочего класса — преимущественно её окружали успешные бизнесмены и другие состоятельные люди. Хоть все знали, что она замужем, это не мешало ей ночами развлекаться с подругами», — рассказал мужчина корреспондентам передачи «Малахов», сохранив анонимность.
О том, что Наталья была вовлечена в неоднозначные дела, упоминает и журналист Сергей Губанов, который детально изучил слухи, ходившие по Балаково.
«Жена бывшего полицейского рассказала мне: "Весь город знает о том, что на самом деле случилось“. И просто перечислила следующие факты: вызывающие танцы, эта вся яркая жизнь, сомнительные связи… Все это могло мгновенно выйти за грань… Эскорт? Это слишком прямое слово, и я предпочту его не использовать. Но косвенно это определенно могло оказать влияние… Такие ужасные события возможны, если у кого-то накопилось внутри чересчур много», — заявил Губанов.В местных социальных сетях начали распространяться слухи о том, что Наталья могла попытаться шантажировать одного из своих «клиентов», требуя значительную сумму за сохранение в тайне интимных подробностей, что могло стать причиной её трагической гибели.
Следы пыток
Основной версией убийства остается бизнес, полагает подруга погибшей. Она также уверена, что близкие и друзья Натальи что-то скрывают, потому как следствию до сих пор не удается добиться истины. Еще одна подруга Натальи Елена Ионова назвала убийство резонансным и рассказала о странных следах на теле женщины, напоминающих пытки.
«Что могло произойти, чтобы перерезали горло. Это резонанс. Это показательное убийство. Все говорят о том, что она бизнесвумен, но каких-то больших денег не крутилось. Да, она танцевала, я снимала видео, где она танцевала на пилоне, но я в этом не вижу ничего такого», — поделилась Елена.
Она также сообщила, что Наталью, вероятно, пытали. На щеке погибшей были странные следы.
Подруга убитой Алешниковой напала на съемочную группу шоу «Малахов»
Ольга Шимер (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Ольга, которая также была подругой погибшей и занималась вместе с ней танцами на пилоне, какие-либо комментарии журналистам давать отказалась. Женщина встретила журналистов с явной агрессией, ударив по камере, прежде чем поспешно покинуть зал, где проводит занятия танцами на пилоне.
Она заявила, что не была подругой Натальи и уже дала показания следственным органам, а также прошла тест на детекторе лжи. На вопрос о связи с эскорт-бизнесом Ольга отрицательно ответила. Гости и эксперты программы «Малахов» отметили, что Ольга выглядит испуганной, а её агрессивное поведение может быть защитной реакцией. Они также посоветовали ей раскрыть следствию всю правду, иначе она рискует стать следующей жертвой.
Друг и фотограф, который знал Наталью более 10-ти лет, предположил, что к убийству женщины могла быть причастна Ольга.
«Подруга не приехала на похороны, потому что якобы сломалась машина, но это не причина. Ее предлагали подвести. Возможно, именно она свела Наталью с каким-то человеком, который мог быть позже причастен к убийству», — заявил он.
Связи с высокопоставленными лицами
В эфире программы также прозвучало предположение о том, что у Натальи могли быть влиятельные покровители.
«Какая-то связь с влиятельным человеком у нее есть. Если бы это было импульсивное преступление, то муж и подруга участвовали бы в расследовании, но они молчат. У нее под постами есть лайки очень влиятельных мужчин, чуть ли не местных депутатов», — рассказала одна из подруг убитой.
Другие версии
Один из знакомых Натальи предположил, что убийство Натальи могло произойти из-за заражения ВИЧ какого-либо клиента кем-то из девочек.
«Я слышал, что слово ВИЧ имеет отношение к этой истории. Я хочу сказать, что эта версия тоже обсуждается в Балаково. Тот, кого заразили, мог совершить убийство», — заявил гость.
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