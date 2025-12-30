120 человек застряли на лайнере у Папуа-Новой Гвинеи из-за кораллового рифа
Более 120 человек застряли на круизном лайнере у берегов Папуа-Новой Гвинеи из-за кораллового рифа. Об этом сообщает издание People.
В австралийский круизный лайнер Coral Adventurer врезался в риф. На борту находились 80 пассажиров и 44 члена экипажа. Предварительно, никто не пострадал.
Эвакуировать судно с места происшествия пока не удалось. 28 декабря в район прибыл буксир, но попытка снять лайнер с рифа оказалась безуспешной. Компания уже решила отменить оставшуюся часть круиза. Пассажиров доставят самолетом в Кэрнс, откуда лайнер отплыл 18 декабря.
