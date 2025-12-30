Сбой в движении поездов случился на Сокольнической ветке метро
На юго-западном участке Сокольнической линии московского метро поезда некоторое время ходили с увеличенными интервалами из‑за падения человека на пути.
Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. В ведомстве уточнили, что движение на линии постепенно возвращается к штатному графику.
