13 человек оказались под завалами обрушившейся шахты в Амурской области

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В Амурской области на шахте «Пионер» произошла авария.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, на участке шахты произошел обвал горных пород.
В результате, по предварительным оценкам, под завалами оказались 13 человек.
Отмечается, что на текущий момент, все они живы. Информации о пострадавших нет.
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В результате, по предварительным оценкам, под завалами оказались 13 человек.
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Артем Кузьмин