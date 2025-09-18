Достижения.рф

В Москве поймали таксиста, который домогался 15-летней пассажирки

Фото: iStock/Apriori1

На юго-востоке Москвы поймали таксиста, который приставал к 15-летней пассажирке. Об этом сообщает столичный следком в своем Telegram-канале.



По версии следствия, 16 сентября этого года водитель «совершил развратные действия» в отношении школьницы во время поездки. Позже девочка рассказала о произошедшем родителям, которые написали заявление в полицию.

Правоохранители вышли на след подозреваемого и оперативно его задержали. Мужчину обвинили по части 1 статьи 135 УК — в развратных действиях.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — передает ведомство.
Похожий инцидент недавно произошел в Якутии: таксист-мигрант грубо домогался российской школьницы.
Лидия Пономарева

