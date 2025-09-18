В Москве поймали таксиста, который домогался 15-летней пассажирки

18 сентября 2025, 13:23

Фото: iStock/Apriori1

На юго-востоке Москвы поймали таксиста, который приставал к 15-летней пассажирке. Об этом сообщает столичный следком в своем Telegram-канале.





По версии следствия, 16 сентября этого года водитель «совершил развратные действия» в отношении школьницы во время поездки. Позже девочка рассказала о произошедшем родителям, которые написали заявление в полицию.



Правоохранители вышли на след подозреваемого и оперативно его задержали. Мужчину обвинили по части 1 статьи 135 УК — в развратных действиях.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — передает ведомство.