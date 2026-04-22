13-летняя девочка пожаловалась на боль в животе и внезапно родила в туалете
В Индии 13-летняя девочка неожиданно родила ребенка в туалете больницы. Об этом пишет газета Times of India.
Инцидент произошел в городе Пилибхит. Родители привезли дочь с острой болью в животе в клинику. Младенца поместили под наблюдение врачей и уведомили службы опеки.
Оказалось, что школьница более года состояла в близких отношениях с 19-летним соседом по деревне. Несмотря на случившееся, полиция долгое время бездействовала — уголовное дело сдвинулось с места лишь после вмешательства высокопоставленного офицера и давления прессы.
Ни юная роженица, ни ее парень не пожелали заботиться о ребенке. Младенца определили в специализированный приют, где он ожидает усыновления. На молодого человека завели дело об изнасиловании ребенка. Расследование продолжается.
Читайте также: