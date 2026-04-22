Пенсионерке подбросили коробки с ядом после спора о квартире в Москве, а перед этим избили

22 апреля 2026, 18:28

Пенсионерку избили и подбросили коробки с ядом в Москве из-за квартиры

В трехкомнатной квартире 65-летней пенсионерки, ранее принадлежавшей ей, ее сыну-инвалиду и дочери, неизвестные оставили деревянные коробки с ядовитыми веществами.





По данным правозащитников, в 2019 году сына женщины обманным путем заставили переписать свои доли и долю сестры на посторонних лиц. Новые владельцы переоформили доли на других граждан, после чего семья столкнулась с давлением через суды и угрозы.



9 апреля текущего года пенсионерку избили — у нее диагностировали сотрясение мозга. А 14 апреля в квартиру вошли люди, представившиеся приставами, и занесли около десяти деревянных коробок, пояснив, что это вещи новых жильцов.



Знакомые пенсионерки, которых она попросила помочь вынести коробки, сразу почувствовали недомогание — начались кашель и чихание. Внутри находились ядовитые вещества, и все контактировавшие с коробками получили отравление.



