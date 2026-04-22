65-летнего пешехода переехали три машины в росссийском регионе

22 апреля 2026, 18:12

65-летнего пешехода переехали три машины в Брянской области

Вечером 21 апреля на трассе А-240 «Брянск — Новозыбков» в Брянской области произошло смертельное ДТП с участием трёх автомобилей. Жертвой аварии стал 65-летний мужчина, пишет телеграм-канал 360 ЧП.





По предварительным данным, 30-летний водитель Infiniti сбил человека, который находился на проезжей части. Пожилой гражданин был одетым в тёмную одежду без световозвращающих элементов.



После падения на него наехал автомобиль Hyundai, а затем — Toyota. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.



Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства трагедии.



